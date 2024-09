Fußball-Bundesliga: Bayern-Torfabrik bleibt in Fahrt - Erster Punkt für Holstein

Berlin - Der FC Bayern hat auch nach einem kurzfristigen Ausfall von Torwart Manuel Neuer seine Siegesserie eindrucksvoll fortgesetzt und die Führung in der Tabelle der Fußball-Bundesliga verteidigt. Die Münchner fertigten auswärts den nahezu hilflosen SV Werder Bremen mit 5:0 (2:0) ab und feierten unter dem neuen Trainer Vincent Kompany den vierten Sieg im vierten Liga-Spiel.

Hinter den Rekordmeister schob sich vorerst der SC Freiburg mit neun Punkten dank eines 3:0 (0:0) beim 1. FC Heidenheim und der 1. FC Union Berlin als Dritter mit acht Zählern. Die weiter ungeschlagenen Eisernen besiegten im Stadion An der Alten Försterei die TSG 1899 Hoffenheim mit 2:1 (2:0). Im Duell der bis dahin punktlosen Aufsteiger rettete Holstein Kiel beim VfL Bochum den ersten Bundesliga-Zähler dank eines späten Treffers zum 2:2 (1:2).

Heute Abend kann Eintracht Frankfurt (6 Punkte) sich aber wieder mit nach vorn schieben. Die Hessen empfangen Borussia Mönchengladbach um 18.30 Uhr. Am Sonntag spielen Meister Bayer Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg, der VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund und der FC St. Pauli gegen RB Leipzig. Zum Auftakt des Spieltags hatte der FSV Mainz 05 am Freitagabend 3:2 beim FC Augsburg gewonnen.

Souveräne Bayern

In Bremen sorgte vor dem Anpfiff erst einmal Manuel Neuer für Aufsehen. Er musste passen. Sein Oberschenkel habe eine leichte Reaktion gezeigt, hieß es vom Rekordmeister. Beim 9:2 in der Champions League gegen Dinamo Zagreb hatte sich Neuer am Dienstagabend eine leichte Verletzung zugezogen.

Für ihn rückte gegen Werder Sven Ulreich ins Tor und sah, wie seine Vorderleute mächtig Druck machten mit 78 Prozent Ballbesitz in der ersten Viertelstunde. Zuerst traf dann Michael Olise (23.), ehe nicht einmal zehn Minuten später Jamal Musiala (32.) zuschlug. In der zweiten Halbzeit erhöhten Harry Kane (57.), Olise (60.) und Serge Gnabry (65.)

Dritte Niederlage in vier Spielen für TSG Hoffenheim

In Berlin erwischte Union einen Blitz-Start. Die Gastgeber gingen in der vierten Minute durch Tom Rothe in Führung. 120 Sekunden später führte die Mannschaft von Trainer Bo Svensson gegen enttäuschende Hoffenheimer mit zwei Toren. Wooyeong Jeong gelang der nächste frühe Treffer. Für die Gäste stand am Ende die dritte Niederlage in dieser Saison, auch wenn Marius Bülter (67.) noch den Anschlusstreffer erzielte. Nur ein Sieg gelang der TSG bisher.

Kiels erster Punkt

In der Saison 2000/2001 gelang es dem damaligen Bundesliga-Neuling Energie Cottbus, nach drei Niederlagen im vierten Spiel den ersten Sieg zu schaffen. Und zumindest anfangs sah es auch bei den Kielern gut aus. In der 15. Minute gingen sie durch ein Tor von Benedikt Pichler in Bochum in Führung. Noch weit vor der Pause hatte der VfL die Partie aber schon wieder gedreht durch Tore von Mats Berg (22.) und Lukas Daschner (35.). In der 89. Minute rettete Shuto Machino dem Liga-Neuling den Premierenzähler im Oberhaus.

Freiburger drehen in der zweiten Halbzeit auf

Mit 0:0 ging es in Heidenheim in die Kabine. 20 Minuten nach dem Wiederanpfiff war die Partie gelaufen. Nach der Führung in der 54. Minute durch Ritsu Doan machte Vincenzo Grifo mit einem Doppelpack (59. und 65.) alles klar.