Fußball-Bundesliga: Bayern stürmen Richtung Meistertitel und Torrekord

Die Bayern treffen und treffen. Nach dem lockeren 4:0 gegen Union Berlin ist die historische 101-Tore-Marke für Harry Kane und Co. ganz nah.
München - Der FC Bayern München strebt in der Fußball-Bundesliga weiter unaufhaltsam dem 35. Meistertitel entgegen - und einem historischen Torrekord. Nach dem lockeren 4:0 (2:0) gegen den 1. FC Union Berlin fehlen dem Tabellenführer in den verbleibenden sieben Saisonpartien nur noch fünf Tore, um die eigene Liga-Bestmarke von 101 Treffern aus der Spielzeit 1971/72. zu überbieten. Damals war Gerd Müller mit 40 Toren der Torgarant, 54 Jahre später ist es Harry Kane.