Fußball-Bundesliga: Bayern siegt sich zum Europarekord - RB demütigt Wagners FCA

Der FC Bayern ist weiterhin nicht zu stoppen. Beim Tabellenletzten in Gladbach aber haben die Münchner Mühe. Anders ergeht es Verfolger Leipzig beim Kantersieg im Augsburg. Wolfsburg atmet auf.
München - Der FC Bayern hat seine makellose Siegesserie fortgesetzt und einen Europarekord bejubelt. Die Münchner schlugen Borussia Mönchengladbach 3:0 (0:0) und festigten durch den achten Sieg die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga. Über alle Wettbewerbe holten die Bayern sogar 13 Siege in 13 Spielen - so ein Saisonstart war in den großen europäischen Ligen nur der AC Mailand im Herbst 1992 gelungen.