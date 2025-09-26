Fußball-Bundesliga: Bayern siegen mit 100-Tore-Kane munter weiter

Im einzigen Heimspiel während des Oktoberfestes schenkt der FC Bayern dem alten Rivalen Werder Bremen ein 4:0 ein. Der Mann des Abends ist mal wieder Torjäger Kane - und das mit einem Super-Rekord.
München - Europa-Rekordler Harry Kane schritt genüsslich auf den Platz, klatschte mit einem Lächeln seine Teamkollegen ab und machte dann dem FC Bayern noch eine Liebeserklärung. Im einzigen Heimspiel während des 190. Münchner Oktoberfestes haben der wieder doppelt treffende Torjäger und seine Teamkollegen dem SV Werder Bremen ein 4:0 (2:0) eingeschenkt.