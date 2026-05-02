Fußball-Bundesliga: Bayern-Patzer macht Abstiegskampf noch spannender

Heidenheim holt sensationell einen Punkt in München und darf von der Rettung träumen. Im Champions-League-Rennen hat der VfB Stuttgart in letzter Minute den vierten Platz verteidigt.
Berlin - Zwischen den beiden Champions-League-Krachern gegen Paris Saint-Germain hat Meister FC Bayern in der Fußball-Bundesliga gepatzt und für zusätzliche Spannung im Abstiegskampf gesorgt. Die Münchner kamen gegen Schlusslicht 1. FC Heidenheim nicht über ein 3:3 (1:2) hinaus, verhinderten durch ein Last-Minute-Tor aber gerade noch eine Niederlage.