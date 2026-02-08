Fußball-Bundesliga: Bayern bejubeln 5:1 nach Kane-Elfern und Rot für Hoffenheim

Die Bayern festigen dank Harry Kane und Luis Díaz gegen Hoffenheim ihre Führungsstellung. Im Topspiel ist viel los: Fünf Tore, zwei Strafstöße, ein Platzverweis und ein Patzer von Manuel Neuer.
München - Mit zwei Elfmetertoren von Harry Kane und einem Dreierpack von Luis Díaz hat der FC Bayern nach einer frühen Roten Karte für Hoffenheim seine Führungsstellung im deutschen Fußball klar bestätigt. Beim 5:1 (3:1) in München konnte der Rekordmeister trotz eines Patzers von Kapitän Manuel Neuer im Torhüterduell mit dem tadellosen Nationalkeeper Oliver Baumann wieder den Sechs-Punkte-Vorsprung auf Borussia Dortmund herausschießen.