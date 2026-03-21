Fußball-Bundesliga: Bayern auf Rekordjagd - Furioses Rhein-Derby ohne Sieger

Der FC Bayern dominiert die Liga. Köln und Gladbach verpassen den Derbysieg, liefern aber viel Spektakel. Wolfsburg taumelt nach der Pleite gegen Werder. Leverkusen patzt beim Schlusslicht.

Berlin - Der FC Bayern München strebt in der Fußball-Bundesliga weiter unaufhaltsam dem 35. Meistertitel entgegen. Nach dem lockeren 4:0 (2:0)-Sieg gegen den 1. FC Union Berlin hat der Tabellenführer nach 27 Spieltagen bereits 97 Tore auf seinem Konto. Zum historischen eigenen Liga-Rekord von 101 Treffern aus der Spielzeit 1971/72 fehlen den Bayern in den verbleibenden sieben Saisonpartien nur noch vier Tore.

Durch den Sieg vergrößerte sich der Vorsprung der Bayern auf Verfolger Borussia Dortmund vorerst auf zwölf Punkte. Der BVB empfängt im Abendspiel den Hamburger SV (18.30 Uhr/Sky).

Der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach verpassten in einem furiosen Rhein-Derby den Sieg. Das 3:3 (2:2) bringt keine Mannschaft im Abstiegskampf so richtig weiter. Als großer Verlierer des 27. Spieltags geht der VfL Wolfsburg hervor. Die Niedersachsen unterlagen Werder Bremen 0:1 (0:0). Bayer Leverkusen enttäuschte beim 3:3 (2:0) in Heidenheim.

FC Bayern macht es souverän

Der FC Bayern zieht an der Tabellenspitze weiter einsam seine Kreise. Durch das lockere 4:0 gegen Union Berlin knackten die Münchner trotz anfänglicher Schwierigkeiten die 70-Punkte-Marke. Michael Olise (43.) löste kurz vor der Pause den Torknoten, Serge Gnabry (45.+1) erhöhte kurz darauf.

Torjäger Harry Kane (49.) und erneut Gnabry (67.) trafen nach dem Seitenwechsel für die nimmermüden Münchner, bei denen Trainer Vincent Kompany seine Elf im Vergleich zum 4:1 gegen Atalanta Bergamo auf fünf Positionen verändert hatte.

Spektakuläres Rhein-Derby bleibt ohne Sieger

Der 1. FC Köln verpasste den erhofften Befreiungsschlag in einem furiosen rheinischen Derby gegen Mönchengladbach. Mit einem Erfolg wären die Kölner an der Borussia vorbeigezogen. Nun liegen sie weiter drei Zähler hinter dem Club vom Niederrhein und nur ganz knapp vor der Abstiegszone.

Jens Castrop (1. und 60. Minute) sowie Philipp Sander (20.) trafen für die Gäste in einer Partie mit offenem Visier. Jungstar Said El Mala (4.) und Ragnar Ache (7.) hatten das Spiel in einer irren Anfangsphase zwischenzeitlich zugunsten der Kölner gedreht. Nach Castrops Traumtor hatten die Gastgeber erneut eine Antwort parat: Eric Martel (84.) glich zum 3:3-Endstand aus, sah aber nur zwei Minuten später Gelb-Rot.

Wolfsburg verliert Kellerduell gegen Bremen

Der VfL Wolfsburg taumelt nach dem 0:1 gegen Werder Bremen der 2. Liga entgegen. Justin Njinmah erzielte in der 68. Minute das Siegtor für die Gäste, die als Tabellen-13. nun sieben Punkte vor dem Vorletzten aus Wolfsburg liegen. VfL-Innenverteidiger Moritz Jenz (90.+2) musste mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz.

Den ersten großen Aufreger gab es schon vor dem Anpfiff. Nach Angaben des VfL versuchten Werder-Anhänger, nicht genehmigte Fan-Utensilien in den Gästeblock zu schmuggeln. Als Ordner dies verhinderten, seien sie zum Teil tätlich angegriffen worden. Die Wolfsburger Polizei bestätigte auf dpa-Anfrage die Festnahme mehrerer Anhänger. Die Fanhilfe beklagte in einer Stellungnahme ein völlig überzogenes und "aggressives Vorgehen" der Polizei.

Leverkusen patzt in Heidenheim

Nur fünf Tage nach dem Achtelfinal-Aus in der Champions League hat Bayer Leverkusen in der Liga den nächsten Dämpfer kassiert. Der Vizemeister verspielte in einer wilden zweiten Halbzeit zwei Führungen und musste sich letztlich mit einem 3:3 beim Tabellenletzten 1. FC Heidenheim zufriedengeben.

Trotz der Tore von Malik Tillman (22. Minute) und Patrik Schick (35./79.) verpasste es Bayer im Kampf um die erneute Qualifikation für die Königsklasse den Druck zu erhöhen. Patrick Mainka (56.) und Marvin Pieringer (72./Elfmeter/85.) trafen für die Heidenheimer, die trotz des Unentschiedens kaum noch vor dem Abstieg zu retten sind.