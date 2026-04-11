Fußball-Bundesliga: Bayer zurück im Königsklassen-Rennen - Wolfsburg verliert

Der Kampf um die Champions-League-Plätze in der Bundesliga wird immer spannender. Leverkusen ist wieder nah dran. Wolfsburg taumelt dagegen dem Abstieg entgegen.
Berlin - Ex-Meister Bayer Leverkusen hat einen wichtigen Sieg im Rennen um die Champions-League-Plätze gefeiert. Die Werkself gewann am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim Westrivalen Borussia Dortmund 1:0 (1:0) und rückte zumindest für einen Tag bis auf einen Zähler an den Tabellenvierten VfB Stuttgart (53 Punkte) heran. RB Leipzig (56) hat durch ein 1:0 (0:0) gegen Borussia Mönchengladbach seinen dritten Platz ein wenig gefestigt.