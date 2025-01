Fußball-Bundesliga: Bayer bleibt an Bayern dran - Debakel für Dortmund in Kiel

Leverkusen - Der sportliche Absturz von Borussia Dortmund setzt sich ungebremst fort, Bayer Leverkusen dagegen bleibt dicht an der Tabellenspitze. Desolate Dortmunder verloren am letzten Hinrunden-Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Aufsteiger Holstein Kiel mit 2:4 (0:3), Leverkusen dagegen erkämpfte sich ein 1:0 (0:0) gegen den FSV Mainz 05.

Bei der möglichen Abschiedsvorstellung von Omar Marmoush feierte auch Eintracht Frankfurt ein weiteres Erfolgserlebnis und siegte mit 4:1 (1:1) gegen den SC Freiburg. Jubeln durfte zudem der VfL Wolfsburg über den 5:1 (1:0)-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach.

Alejandro Grimaldo (49.) bescherte Leverkusen mit einem herrlichen Freistoß den Sieg. Mainz agierte fast die gesamte Partie über extrem passiv, musste aber auch den frühen Ausfall von Torjäger Jonathan Burkardt verkraften. Der Angreifer war in der 3. Minute verletzt ausgewechselt worden. Leverkusen rückte zumindest über Nacht bis auf einen Punkt an den FC Bayern an der Tabellenspitze heran. Die Münchner spielen am Mittwoch gegen die TSG Hoffenheim.

Trifft Marmoush zum letzten Mal für Frankfurt?

Bei den Frankfurtern stand schon vor dem Spiel der kurz vor einem Wechsel zu Manchester City stehende Marmoush im Vordergrund. Der Ägypter traf dann zum zwischenzeitlichen 2:1 (65.), zudem legte er das Tor von Robin Koch (43.) auf. Die weiteren Eintracht-Treffer von Hugo Ekitiké (71.) und Nnamdi Collins (81.) festigten Frankfurts Champions-League-Ambitionen. Ritsu Doan (37.) hatte insgesamt schwache Freiburger in Führung gebracht.

Wolfsburg darf ebenfalls vom Europapokal träumen. Jonas Wind (3./Foulelfmeter), Joakim Maehle (60.), Maximilian Arnold (75.) und zweimal Lukas Nmecha (84./87.) erzielten die Treffer für die Niedersachsen. Shio Fukuda (89.) markierte den Ehrentreffer für die Gladbacher, die im Tabellenmittelfeld feststecken - ebenso wie der in Kiel erschreckend schwache BVB.

Für Kiel trafen in der ersten Hälfte Shuto Machino (27. Minute), Phil Harres (32.) und Alexander Bernhardsson (45.+4). Fiete Arp (90.+8) stellte den 4:2-Endstand für Holstein her. Der Tabellenvorletzte rückte mit dem dritten Saisonsieg dichter an die rettenden Plätze heran. Giovanni Reyna (71.) und Jamie Gittens (77.) trafen für Dortmund. Kiels Lewis Holtby sah in der Schlussphase die Rote Karte für ein grobes Foul (86.).