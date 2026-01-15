Fußball-Bundesliga: Außerirdische und innerliche Konflikte bei Rekord-Bayern

Besser als Beckenbauer, Müller, Matthäus, Kahn und Co.: Das aktuelle Bayern-Team setzt neue Maßstäbe, will aber mehr. Warum Trainer Kompany nach der besten Hinrunde überhaupt trotzdem hadert.
Köln - Dass dieser Rekord etwas Besonderes ist, wussten auch Vincent Kompany und Max Eberl direkt. Der Stolz über die erfolgreichste Hinserie, die jemals eine Mannschaft des FC Bayern - und damit ein Bundesligateam insgesamt - hingelegt hat, war mit allen Sinnen spürbar. In der ruhmreichen Historie des deutschen Rekordmeisters mit seinen 34 Meisterschaften gab es nie eine Mannschaft zuvor, die eine Hinrunde derart dominiert hat, wie das aktuelle Team von Trainer Kompany.