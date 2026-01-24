Mainz 05 betreibt gegen Wolfsburg lange Chancenwucher. Zwei Eckbälle eines eingewechselten Nationalspielers nutzt das Fischer-Team dann aber gegen einen schwachen VfL.
Mainz - Der FSV Mainz 05 hat nach einem leidenschaftlichen Auftritt und dank Nadiem Amiri die direkten Abstiegsplätze der Bundesliga verlassen. Die lange unglücklich agierende Mannschaft von Trainer Urs Fischer besiegte den VfL Wolfsburg im Endspurt mit 3:1 (0:1). Den harmlosen Gästen reichte ein herausragender Keeper Kamil Grabara und ein frühes Führungstor durch Mohammed Amoura (3. Minute) nicht.