Der Abstiegskampf spitzt sich zu. Acht Clubs müssen noch zittern. Am letzten Spieltag könnte es sogar zu einem Endspiel kommen.
Berlin - In der Fußball-Bundesliga stehen die entscheidenden Wochen an. Während Bayern München bereits als deutscher Meister feststeht, muss fast die halbe Liga noch um den Klassenverbleib bangen. Schon an diesem Wochenende stehen in den Partien VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach und 1. FC Heidenheim gegen FC St. Pauli zwei direkte Duelle im Tabellenkeller an - mit möglicherweise (vor)-entscheidenden Charakter.