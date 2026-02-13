Drei Kopfballtore, ein überragender Ryerson und bunte Fasnachtsstimmung im Gästeblock: Der BVB setzt gegen Mainz seine starke Serie fort und setzt als Jäger den FC Bayern unter Druck
Dortmund - Borussia Dortmund hat die Rolle als schärfster Verfolger von Bayern München im Meisterrennen mit der 15. ungeschlagenen Bundesliga-Partie in Serie eindrucksvoll untermauert. Gegen den FSV Mainz 05 gewann die Mannschaft von Trainer Niko Kovac souverän mit 4:0 (3:0). Die Rheinhessen unter Urs Fischer kassierten damit nach drei Siegen wieder eine Niederlage, bleiben aber vorerst über dem Abstiegsstrich.