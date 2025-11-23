Dieser Junge macht immer mehr Spaß. Michael Olise trumpft bei Bayerns Comeback-Gala gegen Freiburg mit fünf Scorer-Punkten auf. Aber der kometenhafte Aufstieg eines Teenagers überstrahlt alles.
München - Der medienscheue Michael Olise verdrückte sich nach seinen fünf Scorerpunkten wie üblich wortlos aus der Arena - Lennart Karl nicht. Der famose Bayern-Teenager fürchtet sich vor nichts und niemand: nicht vor den Gegenspielern, nicht vor dem Hype um seine Person, nicht vor TV-Kameras und Reporterfragen. Ja, nicht einmal verwegen klingenden Vergleichen mit Lionel Messi, einem der größten Fußballer auf der Erdkugel, weicht der Junge aus.