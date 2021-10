Bezirksliga: 2:0 beim SV Zimmern II / Derby in Schramberg ohne Sieger















Link kopiert

Erneut Wechselte sich das Führungsduo an der Tabellenspitze ab. Nach dem 1:1 der SG Deißlingen/Lauffen beim SV Bubsheim steht der SV Villingendorf (4:1 gegen den FSV Denkingen) wieder auf Rang eins.

Keinen Sieger gab es im Derby zwischen der SG Schramberg/Sulgen und den Kickers Lauterbach beim 1:1. Die Punkte nahm der SV Winzeln durch ein 2:1 aus Renquishausen mit und die SpVgg Bochingen verbuchte einen wichtigen Auswärtserfolg mit 2:0 beim SV Zimmern II.

SG Schramberg/Sulgen – Kickers Lauterbach 1:1 (0:1). Ein über 90 Minuten meist ausgeglichenes Spiel im Derby, das nicht mehr die Brisanz von „einst“ hatte. Allerdings hatte die SG Schramberg/Sulgen spielerisch durchaus Vorteile, In der ersten Halbzeit waren die Kickers etwas gefährlicher in der Offensive und gingen durch Joshua Broghammer mit 1:0 (36.) in Front. Nach Wiederbeginn verpasste es der FV Lauterbach, auf 2:0 zu erhöhen. Nun wurde die Spielgemeinschaft etwas zwingender nach vorn. Per Foulelfmeter glich Ahmed Mohamed zum 1:1 59.) aus. In der Schlussphase bot sich den Gastgebern sogar die Chance zum Siegtreffer. Orhan Özer fing sich in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte ein, da er den Ball nicht freigab.

Tore: 0:1 (36.) Joshua Broghammer, 1:1 (59./FE) Ahmed Mohamed. Schiedsrichter: Mario Hontheim; Gelb-Rot Özer (SG, 90.+2). Zuschauer: 150.

SV Zimmern II – SpVgg Bochingen 0:2 (0:1). Die junge Mannschaft der Gastgeber konnte sich gegen die taktisch clever agierende SpVgg Bochingen nicht durchsetzen. Zudem hatte der SV Zimmern II noch Pech, dass man durch ein Eigentor früh in Rückstand geriet. Auch wenn der SVZ II engagiert spielte, fand man kein Durchkommen. Philipp Ilczuk scheiterte vor der Pause am Gästekeeper. Auch nach Wiederbeginn wurde die Drangphase der Gastgeber nicht belohnt, scheiterte Gabriel Pavic an Andy Schittenhelm im Gästetor. Die SpVgg Bochingen kam in der Schlussphase zu Konter und nach einem Foul im Strafraum traf Ugur Akbaba per Elfmeter zum 2:0 für die Gäste.

Tore: 0:1 (15.) Eigentor, 0:2 (82./FE) Ugur Akbaba. chiedsrichter: Christoph Görres; Zuschauer: 120.

SC Wellendingen – FV 08 Rottweil 0:0. Der SC Wellendingen agierte aus einer gut organisierten Abwehr und stand vor dem eigenen Tor gut. So gelang es dem FV Rottweil nicht, aus seinen spielerischen Vorteilen Vorteile zu ziehen. Zwingende Möglichkeiten blieben in der ersten Halbzeit auf beiden Seiten rar. Zunehmend kam der FVR dann doch zu einem Chancenplus und machte Druck, fand in der dichtgestaffelten Defensive des Sportclub aber keine Lücken. Gegen Ende der Partie hatte der SCW Pech bei einem Lattentreffer. So endete ein typisches 0:0-Spiel.

Tore: keine. Schiedsrichter: Darron Lee John; Zuschauer: 160.

SV Gosheim – SG Böhringen/Dietingen 1:5 (1:1). Gosheim fand schlecht in die Partie, bekam keinen Zugriff und rannte schon nach 13 Minuten einem Rückstand hinterher, als Felix Bühl zum 1:0 aus Sicht der SG Böhringen/Dietingen traf. Lukas Peter glich nach einem Konter für den SVG aus (28.). Die Hausherren hätten kurz darauf sogar in Führung gehen können, verpassten aber nach einem SG-Ballverlust eine gute Möglichkeit. Die dominierenden Gäste ließen schon vor der Pause Hochkaräter aus und versäumten es, das Spiel frühzeitig auf ihre Seite zu ziehen. Mit dem Doppelschlag durch Julian und Volker Schneider (60., 68.) war dann eine Vorentscheidung gefallen. Schlusslicht Gosheim brach ein und kassierte durch Nicolai Supper (72.) und erneut Julian Schneider (90.) weitere Gegentreffer zum 1:5-Endstand. Die SG rückte auf Rang fünf vor.

Tore: 0:1 (13.) Felix Bühl, 1:1 (28.) Lukas Peter, 1:2 (60.) Julian Schneider, 1:3 (68.) Volker Schneider, 1:4 (72.) Nicolai Supper, 1:5 (90.) Julian Schneider. – Schiedsrichter: Rainer Scheel. – Zuschauer: 150.

SV Renquishausen – SV Winzeln 1:2 (0:1). In einem intensiven Spiel siegten die Gäste etwas glücklich. Der SV Winzeln war in der ersten Hälfte das aktivere Team und ging durch einen Elfmeter von Kapitän Simon Gaus nach 40 Minuten in Führung. Der SV Renquishausen wurde nach der Pause stärker und drängte die Gäste weit in die eigene Hälfte. Zwei Lattentreffer sowie zwei Großchancen führten nicht zum 1:1-Ausgleich. Als der Unparteiische ein Foulspiel an einen SVR-Sechser nicht ahndete, machte es Winzeln im Gegenstoß schnell. Gaus schnürte seinen Doppelpack (75.). Kurz vor dem 2:0 wurde dem Gastgeber ein möglicher Strafstoß und damit die Ausgleichschance verweigert. Auch wenn der SVR am Drücker blieb, gelang der Anschlusstreffer durch Tino Butz erst in der vierten Nachspielminute. Tore: 0:1 (40./Foulelfmeter) und 0:2 (75.) beide Simon Gaus, 1:2 (90.+4) Tino Butz. – Schiedsrichter: Johannes Hecker (SRG Überlingen). – Zuschauer: 180.

SV Villingendorf – FSV Denkingen 4:1 (2:0). Der SV Villingendorf war vor der Pause überlegen. Nach Foul an Denis Kimmich traf Patrick Frey vom Punkt zum 1:0 (12.). Nachdem der SVV gute Chancen vergab, gehörte Maxim Diez die erste gute FSV-Aktion (30.). Per Abstauber erhöhte Kimmich auf 2:0 (44.). Im zweiten Durchgang war Denkingen das aktivere Team. Mit einem direkten Freistoß sorgte Marc Müller für die vermeintliche Vorentscheidung (82.), ehe Elias Ott für Denkingen unmittelbar im Gegenzug das 3:1 glückte (83.). Als die Gäste das Risiko erhöhten, konterte Villingendorf entscheidend: Kimmich setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+1). Schiedsrichter Mirko Borjanovic hatte die Partie sehr gut im Griff.

Tore: 1:0 (12./Foulelfmeter) Patrick Frey, 2:0 (44.) Denis Kimmich, 3:0 (82.) Marc Müller, 3:1 (83.) Elias Ott, 4:1 (90.+1) Denis Kimmich. – Schiedsrichter: Mirko Borjanovic (SRG Reutlingen). Zuschauer: 200.

FSV Schwenningen – SG Bösingen/Beffendorf 4:2 (3:0). Trotz äußerst dünnen Personaldecke siegte die FSV Schwenningen dank starken 60 Minuten. Zunächst verwertete Ali Sari einen Diagonalball auf ihn zur Führung (21.). Kaum rollte der Ball nach dem Anspiel wieder, gab es Freistoß. Armido Stoppiello schnappte sich das Leder und traf direkt zum 2:0 (21.). Marco Christilli nach einer FSV-Kombination über die rechte Seite (30.) und Ionel-Manuel Calin nach einem Schwenninger Vorstoß über links (53.) erhöhten auf 4:0 hoch. Trainer Almir Smakovic war insgesamt zufrieden, bemängelte aber das zu frühe Zurückschalten seiner Elf. Die SG gab sich zu keiner Zeit auf und verkürzte durch Thomas Eger und Marius Haaga noch auf 2:4 aus Gäste-Sicht.

Tore: 1:0 (21.) Ali Sari, 2:0 (21./direkter Freistoß) Armido Stoppiello, 3:0 (30.) Marco Christilli, 4:0 (53.) Ionel-Marius Calin, 4:1 (64.) Thomas Eger, 4:2 (77.) Marius Haaga. Schiedsrichter: Pierre Heidepriem (SRG Nördlicher Schwarzwald). Zuschauer: 100.