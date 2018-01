Fußball Bleibt spanisches Duo beim FC 08 Villingen?

08-Geschäftsführer Gaetano Cristilli, der sich mit seiner Familie im vergangenen halben Jahr intensiv um das private Wohlergehen von Pablo Gil und Cristian Gilés in Villingen gekümmert hat, hegt ein positives Gefühl. "Ich kann nur sagen, dass sich beide Spieler bei uns sehr wohl fühlen. Das Weitere muss man eben nun sehen."

Für den Tag X

Der FC 08 wird am Dienstag Besuch von Felix Wiedemann, dem stellvertretenden Geschäftsführer der Regionalliga Südwest, bekommen. Zusammen mit den Vertretern der Stadt und der Polizei findet eine Stadionbesichtigung im Friedengrund statt. "Eines der Hauptthemen ist die Sicherheit", erklärt der Verbandspräsident Thomas Schmidt. Die Regionalliga-Vertreter besuchen in diesen Wochen alle Oberligisten, die für den Aufstieg in Frage kommen. Auch eine Wirtschaftlichkeitsprüfung wird es geben. Im März wird man beim FC 08 vom Regionaliga-Gremium Bescheid erhalten, ob im Falle einer Viertklassigkeit die Rahmenbedingungen in Ordnung sind, oder nachgebessert werden muss.

Zwei Mal Rot kassiert

In fünf Hallenturnieren hat der FC 08 zwei Mal Rot (Tevfik Ceylan und Nedzad Plavci) kassiert. Sollte Plavci eine längere Sperre kassieren, könnte sogar sein Einsatz im Nachholspiel gegen Pforzheim gefährdet sein. "Diese Roten Karten bei Hallenturnieren gehen gar nicht. Darüber werden wir mit dem Team noch sprechen", kündigt Alexander Thumer an.