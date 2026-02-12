Thomas Tuchel trainiert die Three Lions seit gut einem Jahr. Nach der WM im Sommer soll es weitergehen mit ihm als Nationaltrainer. In zwei Jahren steht die Heim-EM an.
Burton-on-Trent - Thomas Tuchel hat seinen Vertrag als Fußball-Nationaltrainer Englands vorzeitig verlängert. Er wird die Three Lions auch in die Heim-EM 2028 führen. Das neue Arbeitspapier des 52 Jahre alten ehemaligen Bundesliga-Coaches ist bis einschließlich der Europameisterschafts-Endrunde in knapp zweieinhalb Jahren gültig. Diese wird in England, Schottland, Irland und Wales stattfinden.