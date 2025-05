Fußball Bezirkspokal: SV Winzeln steht im Endspiel

SpVgg 06 Trossingen - SV Winzeln 1:4 (1:2). Es war der zweite Sieg gegen den Konkurrenten innerhalb von fünf Tagen. Die Gäste erwischten einen Blitzstart und sorgten per Standardsituation nach 180 Sekunden nach Ecke für den 0:1-Paukenschlag. Der aufgerückte Florin Albu köpfte im Fünfmeterraum ein.

Trossingen reagiert nach 0:2

Trossingen kam gegen die präsenten Gäste in der ersten Viertelstunde nicht ins Spiel. Der SVW setzte eiskalt nach. Adrian Heim sorgte über die linke Strafraumseite per Flachschuss für das 2:0. Keeper Marcel Bender blieb ohne Abwehrchance.

Zusehends wurde die SpVgg besser und verkürzten durch Matteo Liserra auf 1:2 (36.) . Kamran Yahyaijan scheiterte mit einigen Abschlussversuchen. Kurze vor der Pause fiel das vermeintliche 2:2 durch Lisera – er stand allerdings im Abseits.

SV Winzeln steht defensiv gut

Nach der Pause verteidigte Winzeln geschickt und beherzt. Lauerte immer wieder gefährlich auf Konter. In der 71. Minute sorgte Simon Gaus mit einem Supertor für die Vorentscheidung. Einen hohen Ball in den Strafraum holte er sich an den Fuß und versenkte gegen die Laufrichtung von Marcel Bender aus der Drehung zum 1:3.

SVW-Keeper Neumann hält stark

In der Schlussphase versuchte Trossingen wie über die 90 Minuten vergeblich Winzelns überragenden Schlussmann Manuel Neumann zu überwinden. Der überragende Gaus machte in der Nachspielzeit mit einem Konter den Deckel drauf und buchte mit dem 4:1 endgültig das Finalticket (90.+3) für den SVW.

Finale in Renquishausen

Pokalspielleiter Sebastian Müller (Villingendorf) und Bezirksspielleiter Markus Aberle freuen sich unterdessen unisono über den Endspielort Renquishausen. Wir waren uns schnell einig, weil auf dem Heuberg ein großes Fußballinteresse herrscht. Wir hatten sehr viele Bewerbungen - insgesamt 26 Vereine für alle anstehenden 14 Pokal- sowie Relegationsspiele.

Trainerstimmen

John Müller (SpVgg Trossingen): Wir haben den Start verschlafen. Winzeln war die effizientere Mannschaft. Chancen hatten wir genug. Der Winzelner Torwart hat auch super gehalten. Mit einigen Schiedsrichterentscheidungen war ich nicht einverstanden.“

Tobias Bea (SV Winzeln): „Ich freue mich riesig über den Finaleinzug: Wir sind perfekt ins Spiel gekommen mit den ersten beiden Toren und haben insgesamt eine engagierte und konzentrierte Leistung gezeigt. Der Finaleinzug ist verdient.“