1 So jubelt der frisch gebackene Bezirkspokalsieger SG Gruol/Erlaheim. Foto: Kara

SG Gruol/Erlaheim heißt der Bezirkspokalsieger der Saison 2021/22 im Fußballbezirk Zollern. In einem dramatischen Finale setzte sich der Bezirksligist mit 7:6 nach Elfmeterschießen gegen den Ligakonkurrenten Sportfreunde Bitz durch. Held des Tages war SG-Keeper Stefan Schnitzler.















Satte 19 Akteure hatten sich bereits mit mehr oder weniger Erfolg vom Elfmeterpunkt versucht, als Schnitzler, der kurz zuvor den Elfmeter von Michael Klare – einen von insgesamt drei – pariert hatte, selbst zur Tat schritt und seinen Strafstoß souverän zum 7:6-Endstand verwandelte. Dann gab es auf dem Sportgelände "Alter Berg" in Grosselfingen kein Halten mehr: Die Spieler der SG und ihre zahlreichen Fans unter den rund 600 Zuschauern lagen sich jubelnd in den Armen und feierten den Erfolg. Dem Gegner, den Sportfreunden Bitz, blieb dagegen nur die Rolle der traurigen Zuschauer.

Dabei hatten sich beide Mannschaften über 120 Spielminuten und im Elfmeterschießen ein packendes Duell geliefert, das Bezirks-Pokalsspielleiter Rolf Niggel bei der Wimpel- und Pokalübergabe nach der Partie als "Werbung für den Amateurfußball" bezeichnete. Fürwahr, waren es doch die Sportfreunde die zunächst besser in die Partie fanden und nach einer Viertelstunde: Nach einem langen Ball in den Strafraum kam Sebastian Rudas zum Abschluss; Schnitzler parierte, aber der Ball landete bei Stefan Fischer, der die SG Abwehr auskuckte und zum 1:0 (14.) für die Sportfreunde einschob.

Das war der Wachmacher für die SG, die nun immer besser ins Spiel fand und nach knapp 20 Minuten hätte ausgleichen müssen, doch Kevin Bosch schob das Leder aus guter Position am Tor vorbei. In der Folge erspielte sich die SG weitere gute Gelegenheiten, scheiterte aber mehrmals am Bitzer Keeper Cem Kizgin. Und so ging es mit 1:0 für die Sportfreunde in die Pause. Nach dem Seitenwechsel hatte Fischer, der schön freigespielt worden war, das 2:0 auf dem Fuß; aber er nagelte den Ball aus spitzem Winkel an den Pfosten. Dies sollte sich rächen, denn in der 65. Minute wurden die Bemühungen der SG belohnt: Nach einer Flanke vor das Tor war Pascal Eith zur Stelle und schoss zum 1:1 ein. Dabei blieb es trotz einiger Chancen noch auf beiden Seiten nach 90 Minuten und auch in der Verlängerung Und so musste das Elfmeterschießen entscheiden, in dem Keeper Schnitzler nach 19 Schützen beim Stand von 6:6 dann zum Helden des Tages avancierte.

Stimmen und Statistik

SG Gruol/Erlaheim: Schnitzler; Takac (80. Göttler), Schmid, Binanzer, Siebert, Ruf (60. Adibelli), Dormeyer, Müller, Eith, Bosch, Welte. Sportfreunde Bitz: Kizgin; Stuhrmann, Merz, Gökkaya (76. Issa), Fischer, Rudas (74. Vogel), Gutzmann, Remche (90.+1 Uhlig), Hönes (89. Junger), Roller, Klare.Tore: 0:1 Fischer (14.), 1:1 Eith (65.). Elfmeterschießen: 1:2 Uhlig, 2:2 Schmid, 2:3 Issa, 3:3 Müller, 3:4 Stuhrmann, 4:4 Siebert, 4:5 Fischer, 5:5 Eith, 6:5 Kizgin, 6:6 Welte, 7:6 Schnitzler.Schiedsrichter: Tim Göhler (Rottweil).

Pokal-Stimmen:

Werner Hagenlocher (Trainer SG Gruol/Erlaheim): "Ich habe uns im Finale ein Stückchen weiter vorne gesehen als den Gegner. Wir hatten die besseren Chancen. Unser Torhüter hat überragend gehalten. In der Verlängerung sind bei beiden Mannschaften die Kräfte rapide geschwunden. Elfmeterschießen ist dann immer auch ein bisschen Glücksache. Im dritten Anlauf hat es jetzt gegen Bitz endlich geklappt. Für mich ist es ein super Abschluss bei der SG nach einer schwierigen Saison."

Marc Miller (Trainer Sportfreunde Bitz): "Es war spannend bis zum Schluss, und wenn du am Ende verlierst, ist natürlich sehr bitter. Gegen Ende der regulären Spielzeit war klar, wer das nächste Tor macht, gewinnt. Wir hatten in der Verlängerung noch eine dicke Chance, und dann das Elfmeterschießen ist natürlich Lotterie. Die Enttäuschung ist natürlich schon groß. Wenn du in einem Finale stehst, dann willst du es auch gewinnen."

Stefan Schnitzler (Torhüter SG Gruol/Erlaheim): "So ein Elfmeterschießen habe ich noch nie erlebt; das war einfach brutal. So viele Fehlschüsse habe ich noch nie gesehen. Aber wir haben eine wahnsinnig kämpferische Leistung gezeigt über 120 Minuten. Gratulation an die Mannschaft; wir haben uns den Sieg verdient, und jetzt wird richtig gefeiert."

Rolf Niggel (Bezirks-Pokalspielleiter): "Das war ein Finale, wie es spannender eigentlich nicht mehr sein kann. Das war Werbung für den Amateur-Fußball, denn beide Mannschaften haben über 120 Minuten Vollgas gegeben. Aber es gibt nur einen Sieger und einen Verlierer, bitter ist wenn diese Niederlage im Elfmeterschießen zustande kommt. Doch auch Bitz darf sich als Sieger fühlen; die Gratulation gilt auch dem neuen Bezirkspokalsieger SG Gruol/Erlaheim, der es mit einer tollen Leistung geschafft hat."

