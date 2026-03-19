Fußball-Bezirkspokal: Schönau steht im Halbfinale

1 Yasin Demirci entscheidet die Partie Foto: Daniel Kavur Der FC Schönau zieht nach einem packenden Pokalderby-Fight beim FC Zell ins Halbfinale ein.







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Pyro, Flutlicht, 400 Zuschauer, Derby: Das Viertelfinale im Bezirkspokal zwischen dem FC Zell und dem FC Schönau hatte am Mittwochabend aber mal so einiges zu bieten. Jubeln durften am Ende die Schönauer. Das goldene Tor des Tages erzielte Yasin Demirci in der 19. Minute zum 1:0, der Zells Schlussmann Christian Rapp dabei keine Chance ließ. „Solche Spiele hat man nicht oft. Genau für diese Momente machen wir das. Ich muss der Mannschaft ein riesiges Kompliment aussprechen. Ich weiß nicht, wann die Zeller das letzte Mal ein Heimspiel verloren haben“, strahlt Schönaus Trainer Manfred Knobel nach dem Einzug ins Halbfinale. Am Ostermontag (6. April) geht es für die Kicker vom Oberen Wiesental zum SV Waldhaus. Dort kann Schönau erstmals seit 2008 wieder das Pokalfinale erreichen. Die Knobel-Elf machte im Zeller Brühlpark ein hervorragendes Spiel, ließ in der Defensive kaum etwas zu. Zell war zwar bemüht, versuchte viel, doch klappen wollte an diesem Abend nichts. Pech hatte die Mannschaft von Trainer Michael Schwald auch noch in der Nachspielzeit mit einem Latten-Treffer. Damit ist nicht nur die Serie von 18 Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage (zuletzt 0:6 in Schliengen Anfang September) gerissen. Für Zell war das zudem die erste Derby-Niederlage gegen Schönau in einem Pflichtspiel seit sieben Jahren. Viel Zeit zum Wunden lecken bleibt dem FCZ nun nicht. Schon am Samstag gastiert die Schwald-Elf in Herten (siehe nebenstehender Artikel). Auch Schönau ist am Wochenende auswärts gefordert, wenn am Sonntagnachmittag (15 Uhr) die Begegnung beim FC Hochrhein auf dem Programm steht. fas