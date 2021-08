1 Um diesen schmucken Wanderpokal wird ab heute Abend im WFV-Bezirk Schwarzwald gespielt. Foto: Rohde

Am heutigen Mittwoch startet der Herren-Bezirkspokal in die Saison 2021/22. Nur wenige Wochen nachdem der SV Bubsheim die Trophäe für 2020/21 gewann, läutet Pokalspielleiter Willi Herzog die erste Runde ein.

"Der Wettbewerb ist jedes Jahr sehr beliebt bei den Vereinen und durch unsere Sponsoren attraktiv."

In der ersten Runde werden bis zum kommenden Dienstag 20 Paarungen ausgetragen. Hier sind bis auf zwei Vereine aus der Kreisliga A nur Clubs aus der Kreisliga B und C im Einsatz. In den beiden Landkreisen Rottweil und Tuttlingen wird geographisch getrennt gespielt. Die Bezirksligisten und weiteren A-Ligisten steigen erst in der zweiten Pokalrunde mit 64 Mannschaften in 32 Paarungen ins Geschehen ein.

Vier Partien auf dem Programm

Während heute Abend vier Partien auf dem Programm stehen bei denen im Derby SpVgg. Oberndorf gegen den SV Waldmössingen (18.30 Uhr) die Gäste aus der A1 in der Favoritenrolle sind, gibt es am Samstag und Sonntag 14 Duelle mit einigen interessanten Derbyvergleichen, wie auf dem Falkenberg das Stadtduell FC Göllsdorf II – FC Suebia Rottweil II (Sonntag, 16 Uhr), SG Dunningen II/Seedorf III – SV Zimmern III (Samstag, 15 Uhr) sowie SG Hochmössingen/Aistaig – SG Böhringen/Dietingen II.

Das Spiel zweier ersten Mannschaften aus der B-Klasse bietet die Partie SV Harthausen – FC Göllsdorf (Sonntag, 16 Uhr), wobei sich hier der Ex-Seedorfer und neue HSV-Spielertrainer Marco Tümpel (war zuletzt beim SV Niedereschach und FV/DJK St. Georgen Spielertrainer) einen guten Einstand erhofft. Der erfahrene frühere Verbands- und Landesliga Torjäger Daniel Steinwandel gewann mit dem VfB Bösingen in der Vergangenheit zudem schon einmal den Bezirkspokal.