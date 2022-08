1 Nur knapp mit 1:0 setzte sich Bezirksligist TV Melchingen (weiße Trikots) im Bezirkspokal-Achtelfinale bei A-Ligist SG Erzingen/Roßwangen/Endingen durch. Foto: Kara

Die Runde der letzten Acht im diesjährigen Bezirkspokal-Wettbewerb des Bezirks Zollern steht fest. Im Achtelfinale gab es einige Überraschungen und herausragende Leistungen.















Link kopiert

Für das Highlight der dritten Runde sorgte unbestritten ein Akteur des 1. FC Burladingen. Mit 8:1 setzten sich die Fehlastädter im Duell der Kreisliga-A-Absteiger gegen den FC Killertal durch. Burladingens Trainer Heinrich David konnte sich dabei auf seinen Routinier Edwin Sieg verlassen, der wohl Einzigartiges in der Zollern-Pokalgeschichte schaffte: Der 29-Jährige, der auf höherklassige Erfahrung in der Landesliga und Oberliga bei der TSG Balingen zurückblicken kann, steuerte nicht nur sieben Treffer zum 8:1-Erfolg bei, sondern erzielte auch zweimal einen lupenreinen Hattrick, den ersten sogar nur in vier Minuten. Der 1. FC Burladingen ist damit als einziger B-Ligist noch im Pokalwettbewerb. Pikant: Bereits am Sonntag stehen sich die beiden Kontrahenten in der Kreisliga B2 wieder gegenüber

Eine überraschend klare Angelegenheit war das Bezirksliga-Duell zwischen den Sportfreunden Bitz, in der Vorsaison noch Pokalfinalist, und dem SV Rangendingen. Die Mühlwasen-Kicker führten zur Pause nach Treffern von Marcel Konstanzer (14.) und Abdul Yilmaz (24.) mit 2:0, ehe Spielertrainer Manuel Pflumm auf 3:0 (68.) erhöhte. Stefan Fischer verkürzte zwar auf 1:3; doch Matthias Zehnder (82.) und Luis Kalbacher (84.) sorgten mit ihren Treffern für einen klaren Rangendinger 5:1-Sieg.

Wesentlich spannender verlief das zweite Bezirksligaduell zwischen dem FV Rot-Weiß Ebingen und der SG Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim. 3:3 hieß es nach regulärer Spielzeit; zweimal hatten die Gäste geführt, einmal die Rot-Weißen. Und so musste das Elfmeterschießen entscheiden, in dem sich die SG treffsicherer zeigte und mit 8:7 die Oberhand behielt.

Knapp verliefen dagegen die Begegnungen der anderen drei Bezirksligisten, die es ins Viertelfinale schafften: Titelverteidiger SG Gruol/Erlaheim setzte sich bei A-Ligist Sportfreunde Sickingen ebenso mit 3:2 durch, wie der FC Grosselfingen beim A-Ligisten FC Pfeffingen. Der TV Melchingen kam bei der SG Erzingen/Roßwangen/Endingen dank eines Treffers von Claudio Francheschini zu einem 1:0-Erfolg. Auch zwei A-Ligisten erreichten die Runde der letzten Acht: Der TSV Boll zog kampflos ein, da der FC Hechingen II verzichtete, und die SG Weildorf/Bittelbronn setzte sich gegen den Ligarivalen FC Steinhofen mit 2:0 durch.

Der Bezirkspokal macht nun Pause bis zum neuen Jahr. Das Viertelfinale wird erst am 4. Mai ausgetragen. Dort kommt es zu folgenden Begegnungen: TSV Boll – SV Rangendingen; 1. FC Burladingen – FC Grosselfingen, SG Weildorf/Bittelbronn – TV Melchingen und SG Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim – SG Gruol/Erlaheim.