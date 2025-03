Die Vertreter beider Vereine haben am Mittwoch vergangener Woche einen Kooperationsvertrag zur Bildung einer Spielgemeinschaft unterzeichnet.

Bereits im Dezember wurden alle Aktiven, die A-Jugendspieler und interessierte Vereinsmitglieder beider Vereine bei einem Infoabend über den Stand, der für die kommende Saison geplanten Spielgemeinschaft der aktiven Mannschaften, informiert.

Lesen Sie auch

Rahmenbedingungen abgesteckt

Schon Wochen davor traf sich der SGM-Ausschuss, dem Hannes Buchholz (sportlicher Leiter K09), Thomas Pfaff (sportlicher Leiter FCH), Andy Broghammer (Spielausschuss K09), Michael Hermann (Abteilungsleiter FCH), Manuel Broghammer (Spielausschuss K09) und Thomas „Eddy“ Hildbrand (Vorstand Veranstaltungen) angehören, regelmäßig um die Rahmenbedingungen festzulegen und einen entsprechenden Kooperationsvertrag auszuarbeiten.

SG bei Jugend bereits bewährt

Seit inzwischen 15 Jahren arbeiten beide Vereine in der Jugend als Spielgemeinschaft erfolgreich zusammen, angefangen in der Saison 2009/2010 mit der A-Jugend und seit 2012/2013 bis runter zur D-Jugend.

Da dies sehr gut zusammen funktioniert, soll die Zusammenarbeit jetzt auch bei den Aktiven fortgesetzt und ausgebaut werden, um den Spielbetrieb beider Vereine für die nächsten Jahre zu sichern. Momentan können beide Vereine zwar noch eine zweite Mannschaft stellen, doch die Entwicklung zeigt, dass dies immer schwieriger werde und so galt es, den geeigneten Zeitpunkt für die Kooperation zu finden.

Drei Teams im Spielbetrieb

Es ist geplant, mit drei Mannschaften am Spielbetrieb teilzunehmen. Das Ziel soll sein, mit der „Ersten“ dauerhaft in der Bezirksliga zu spielen. Momentan hat man zwei „Eisen im Feuer“, um in der Saison 2025/26 in der Bezirksliga zu starten. Entweder gelingt dem FC Hardt der Klassenerhalt, was sicher nicht einfach wird, aber noch in Reichweite ist. Anderenfalls wäre es möglich, dass den Kickers, die in der Kreisliga A1 als Tabellenführer überwintern, der Aufstieg gelingt. Mit der 2. Mannschaft (Ziel Kreisliga A) und einer „Dritten“ in der Kreisliga B oder C soll allen Spielern eine sportliche Perspektive entsprechend ihrem Leistungsniveau geboten werden.

Heimspiele im Wechsel

Die Heimspiele sollen jeweils zur Hälfte auf dem Hardt und in Lauterbach ausgetragen werden, das Training ebenfalls im Wechsel oder je nach Witterung. Es ist auch geplant, wöchentliche gemeinsame Spielerversammlungen, abwechselnd im Sportheim Lauterbach und im „Grünen Baum“ (Hardt) abzuhalten, um wichtige Punkte zu besprechen und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.

Neue Trikots

Idealerweise sollen für die drei Mannschaften zwei komplette Trikotsätze beschafft werden, so dass alle Teams mit den gleichen Trikots spielen und mit den Farben auf die jeweiligen Gegner reagieren können. Für das Design und die Beschaffung von diesen, sowie einer einheitlichen Trainingsausstattung der SGM-Mannschaften, wurde ein Team aus Spielern beider Vereine gebildet.

Nach Klärung der letzten Details wurde der Kooperationsvertrag nun am Aschermittwoch im Lauterbacher Sportheim von den Vertretern beider Vereine unterzeichnet, so dass der Anmeldung der Spielgemeinschaft „SGM Hardt / Lauterbach“ für die Saison 2025/2026 nichts mehr im Weg steht.