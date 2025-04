Fußball Bezirksliga: Vertrauen für Felix Schaplewski

Der Vertrag mit Felix Schaplewski, Erfolgstrainer der SG Deißlingen/Lauffen, wurde vorzeitig verlängert. „Felix leistet seit Jahren hervorragende Arbeit und hat sowohl die Mannschaft als auch den Verein in eine exzellente Position gebracht. Wir sind überzeugt, dass er auch in Zukunft der richtige Mann ist, um unsere Ziele zu erreichen“, betont Abteilungsleiter Dominik Kammerer.

Der Vertrag mit Erfolgstrainer Felix Schaplewski wurde vorzeitig verlängert – eine Entscheidung, die von Vereinsführung und Trainer gleichermaßen begrüßt wird.

„Felix leistet seit Jahren hervorragende Arbeit und hat sowohl die Mannschaft als auch den Verein in eine exzellente Position gebracht. Wir sind überzeugt, dass er auch in Zukunft der richtige Mann ist, um unsere Ziele zu erreichen“, betont Abteilungsleiter Dominik Kammerer. Felix Schaplewski, der die Mannschaft seit der Saison 2020 betreut, hat sich das Vertrauen der Spieler erarbeitet und führt das Team aktuell an die Tabellenspitze.

Tobias Pallaks neuer Co-Trainer

Neben der Vertragsverlängerung von Schaplewski gibt es auch eine Veränderung auf der Position des Co-Trainers: Tobias Pallaks wird ab der Saison 2025/26 an der Seite von Schaplewski arbeiten und damit die Nachfolge von Julian Keller antreten, der den Verein aus privaten Gründen verlässt. „Tobias ist eine fantastische Verstärkung für unser Team. Er ist in Deißlingen zuhause, kennt viele Spieler und bringt wertvolle Erfahrung mit. Nach sehr positiven Gesprächen war uns allen klar, dass er die Idealbesetzung für die Nachfolge von Julian ist“, so Schaplewski.

Viel Erfahrung

Pallaks, Inhaber der B-Trainerlizenz, bringt Erfahrung aus seiner Tätigkeit in der Jugend des SV Zimmern und im aktiven Bereich des FC Suebia Rottweil mit und war selbst Spieler bei beiden Vereinen. „Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit Felix und der Mannschaft die nächsten Schritte zu gehen und den Erfolgsweg fortzusetzen“, erklärt Pallaks. Julian Keller verlässt den Verein mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Die Zeit bei der SGM Deißlingen/Lauffen war großartig, aber private Umstände zwingen mich zu diesem Schritt. Ich bleibe dem Verein als Zuschauer und Fan verbunden und wünsche dem Team alles Gute.“

Kontinuität auch im Unterbau

Auch im Unterbau wird auf Kontinuität gesetzt: Das Spielertrainerduo Marius Moosmann und Pascal Maier hat seinen Vertrag verlängert. „Für den langfristigen Erfolg unserer ersten Mannschaft ist ein starker Unterbau der „Zweiten“ essenziell. Wir sind mit der Arbeit von Marius und Pascal sehr zufrieden und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“, so der Sportliche Leiter Robin Schumpp.