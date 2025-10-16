Fußball Bezirksliga: Verfolgerduell in Deißlingen

SG Deißlingen/Lauffen – SG Hardt/Lauterbach (Sonntag, 15.30 Uhr). Die Gastgeber brauchen einen Sieg, um am Tabellenführer dranzubleiben. Es war das dritte Unentschieden für die Mannschaft von Spielertrainer Felix Schaplewski. Damit büßte die SG schon sechs Punkte ein, die im Kampf um die Spitze fehlen, was vier Zähler Rückstand gegenüber Tabellenführer TSV Straßberg bedeuten. Damit der Rückstand nicht weiter anwächst, zählt die SG Deißlingen/Lauffen gegen die SG Hardt/Lauterbach nur ein Heimerfolg.

Kann noch viel passieren „Wir haben jetzt ein Drittel der Saison gespielt. Da kann noch viel passieren und auch viel Bewegung in der Tabellenkonstellation passieren. Wir müssen auf uns schauen und weiterhin Punkte sammeln. Wenn man das Ziel hat, oben mitzuspielen, ist auch klar, das es immer darum geht, die drei Punkte mitzunehmen“, sieht Felix Schaplewski keinen Anlass, nervös zu werden.

Defensive als Schlüssel

Damit der erhoffte Heimsieg gelingt, weiß der SG-Spielertrainer: „Der Schlüssel liegt bei uns in der Defensive. Die muss gut funktionieren, ansonsten gehen die Spiele wie in Trillfingen 4:4 aus, bringt uns die Offensivpower wenig, wenn wir immer drauf bauen müssen, so viele Tore zu schießen. Wir müssen uns in der Defensive wieder kompakter präsentieren.“

Kompaktheit und willen

Für Schaplewski daher die logische Folgerung: „Hier steckt unsere Erwartung drinnen. Wir benötigen mehr Kompaktheit und Willen in der Defensive. In den letzten drei Spielen haben wir zu viele Tore bekommen, da gilt es wieder vermerkt ein Auge im Spiel zu werfen. Wenn wir also wieder eine bessere Balance zwischen Offensive und Defensive finden, dann werden wir ein gutes Spiel abliefern.“

Gast-SG ohne Druck

Bei der SG Hardt/Lauterbach ist man sich durchaus bewusst, dass das Gastspiel in Deißlingen eine enorm hohe Hürde darstellt. Doch nachdem es für das Team des Trainerduos Yannick Broghammer und Marco Lenz nahezu perfekt läuft, kann man ohne Druck antreten. Seit dem vierten Spieltag sind die Gäste ungeschlagen, sammelten 22 Punkte und haben sich auf Rang vier hochgearbeitet.

Wollen Punkte nicht verschenken

„Wir haben aktuell eine sehr gute Phase, diese gilt es möglichst lange aufrecht zu erhalten. Das Spiel in Deißlingen wird extrem schwer – Deißlingen hat enorme Qualitäten, dennoch fahren wir nicht da hin, um Punkte zu verschenken“, so die Ansage von Marco Lenz, Spielertrainer der Gäste-SG. „Wenn wir konsequent und leidenschaftlich agieren, ist auch dort etwas möglich. Ein weiteres Spiel – eine weitere Chance. Wir gehen mit Selbstvertrauen rein“, macht Lenz deutlich, dass man sich nicht verstecken werde.

Den Spielertrainer zwang eine frühe Verletzung am Saisonbeginn zum pausieren, kann er seit dem lediglich von der Seitenlinie Einfluss nehmen, während Yannick Broghammer auf dem Platz die Fäden in der Hand hat. So beschreibt Marco Lenz seine Situation: „Ich muss leider die komplette Vorrunde noch aussetzten. Aber wir haben sehr gute Jungs die es mir einfach machen die Verletzung sauber auszukurieren.“

Torjäger in beiden Teams

Beide Mannschaften gehören defensiv zu den stabilsten Teams der Bezirksliga. Dazu haben sie ihre Qualitäten in der Offensive. Allen voran Robin Schumpp (SG Deißlingen/Lauffen) und Thomas Schondelmaier (SG Hardt/Lauterbach). Beide schraubten ihr Torkonto durch einen Dreierpack am vergangenen Spieltag auf zehn, bzw. acht Treffer hoch. Dazu haben die Gastgeber mit Tom Ritzel (6), Rouven Irion (5), Daniel Matt (3) und Sedric Podnar (3) weitere Torgefährliche Spieler. Bei den Gästen sind es Luca Calvagna (5), Marco King (5) sowie Robin Bösinger (3).