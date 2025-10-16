Fußball Bezirksliga: Verfolgerduell in Deißlingen

Zwei Teams, die derzeit einen guten Lauf haben, treffen mit der SG Deißlingen/Lauffen und SG Hardt/Lauterbach aufeinander.
SG Deißlingen/Lauffen – SG Hardt/Lauterbach (Sonntag, 15.30 Uhr). Die Gastgeber brauchen einen Sieg, um am Tabellenführer dranzubleiben. Es war das dritte Unentschieden für die Mannschaft von Spielertrainer Felix Schaplewski. Damit büßte die SG schon sechs Punkte ein, die im Kampf um die Spitze fehlen, was vier Zähler Rückstand gegenüber Tabellenführer TSV Straßberg bedeuten. Damit der Rückstand nicht weiter anwächst, zählt die SG Deißlingen/Lauffen gegen die SG Hardt/Lauterbach nur ein Heimerfolg.