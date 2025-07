Auf diese Formel brachten es Fernando Tiso (SpVgg 08 Schramberg) und Wolfgang Maser (SV Sulgen), die beiden Sportlichen Leiter der Spielgemeinschaft, im Gespräch mit dem Schwarzwälder Bote. Dabei wurden auch die künftigen Trainer vorgestellt. Kajetan Kohlmann und Albijan Spahija bilden das neue Trainerduo.

Kohlmann (37) fungiert als Trainer, Spahija (29) ist Spielertrainer, wird die Mannschaft somit auch aktiv auf dem Feld unterstützen, während Kohlmann mit dem Blick von Außen für eine Optimierung der Entwicklung seinen Teil beisteuert.

Sechs Abgänge und ebenso viele Neue

Sechs Abgänge und ebenso ein halbes Dutzend Neue verändern den Kader der SG Schramberg/Sulgen erheblich gegenüber der Vorsaison, stellen sich Spahija und Kohlmann der Aufgabe als Nachfolger des Trainergespanns Suat Pala und Onur Hepkeskin, unter denen die Spielgemeinschaft in den vergangenen drei Spielzeiten einen deutlichen Aufwärtstrend erfuhr.

Gut aufgestellt

Daran soll angeknüpft werden. „Da sind talentierte Spieler dabei, dazu haben wir einige junge Spieler aus der „Zweiten“ hochgezogen und somit einen Kader von 20, 21 Mann für die Bezirksliga. Ich denke, wir sind somit gut aufgestellt. Da es eine sehr starke Bezirksliga ist, ist unser Hauptziel, nicht abzusteigen“, beschreibt Kajetan Kohlmann die Ausgangslage der Spielgemeinschaft.

„Erfolg um jeden Preis, wie in den vergangenen Jahren, ist nicht mehr unser Hauptziel, auch wenn Erfolg im Fußball natürlich dazugehört. Wir wollen wieder ein Team haben, dass sich die Spieler mit den beiden Vereinen identifizieren und auch umgekehrt“, lautet die Zielsetzung des Trainerduos Kohlmann/Spahija.

Fokus liegt auf Teambuilding und Disziplin

„Der Fokus liegt auf Teambuilding, Fitness und Disziplin. Wenn uns das gelingt, sind wir überzeugt, dass wir eine wettbewerbsfähige Mannschaft haben werden“, betont Kohlmann. „Die Abgänge sind auch eine Chance für die, die in den vergangenen Jahren hintenan standen, dazu machen wir diese Spieler fit und müssen sie dann auch nutzen“, fügt er an.

Insgesamt geht die SG Schramberg/Sulgen mit drei Mannschaften in die Saison 2025/26. Über die „Zweite“ haben die Spieler aus dem erweiterten Kader die Möglichkeit, sich sportlich für die „Erste“ zu qualifizieren. „Ein gewisses Leistungsniveau muss natürlich vorhanden sein“, machen die SG-Trainer deutlich. Die Vorbereitung zur neuen Saison beginnt am Montag, 7. Juli bei der SG Schramberg/Sulgen.

Viele Vorgespräche

Die Entscheidung, dass Kajetan Kohlmann und Albijan Spahija Trainer der Spielgemeinschaft werden, fiel relativ spät. „Da zu dem Zeitpunkt viele unschlüssig waren wie es weitergeht, gab es Vorgesprächen mit den Spielern, waren die Feuer und Flamme und haben gesagt, wir sind dabei, ziehen mit“, so Kajetan Kohlmann und fügt an: „Das war auch für uns ein Kompliment und Bestätigung, die Aufgabe zu übernehmen.“

Entscheidung für Nachfolger verzögert sich

Dass Onur Hepkeskin und Suat Pala ihre Tätigkeit als Trainer nach der Saison 2024/25 beenden würden, war lange bekannt, dennoch entstand zunächst ein Vakuum, wie es auf dieser Position weitergeht. „Wären wir bei der Entscheidung einige Wochen früher am Ziel gewesen, hätten wir einige Abgänge verhindern können und auch zwei bis vier Neuzugänge mehr präsentieren können“, erklärt Fernando Tiso. „Wir sind mit einigen weiterhin in Kontakt, so dass da vielleicht in der Winterpause was gehen kann“, fügt der Sportliche Leiter an.

Und Kajetan Kohlmann ergänzt: „Wir haben da noch zwei oder drei Eisen im Feuer, die jetzt noch zu uns wechseln können, obwohl der Stichtag vorbei ist, da sie schon über einem halben Jahr nicht gespielt haben und so kommen könnten“, zählt Kohlmann optimistische Optionen auf.

Spielerkader

Yaroslav Amrosh, Ibrahim Zibari, Albijan Spahija, Amet Amedov, Jason Sisic, Benjamin Alili, Cosim Prodan, Nico Matasovic, Justin Profft, Maximilian Gallo, Dariusch Llapjani, Mario Portantieri, Ahmed Mohammed, Sylvan Jitten, Hidajet Licina, Janis Miseria, Nils Bippus, Amar Islan, Massimoo Tosto, Linus Geray.

Neuzugänge

Yaroslav Amrosh (FV 08 Rottweil), Benjamin Alili (Türk SV Schramberg), Cosim Prodan (Türk SV Schramberg), Maximilian Gallo (SV Waldmössingen), Amar Islam (neu in Deutschland), Hidajet Licina (FV Sulz).

Abgänge

Rico Reister (SV Zimmern), Kevin Haxha (SpVgg Trossingen), Flavius Oprea (Südstern Singen), Daniel Radu (Südstern Singen), Xhastin Hysa (TuS Kinzigtal), Levente Panczi (FC Atletico St. German).