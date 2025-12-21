Fußball-Bezirksliga: Überraschungen in der Bezirksliga

Die Hinrunde der Bezirksliga Hochrhein hatte einmal mehr zahlreiche Geschichten parat. Überraschungen, Entlassungen, emotionale Abschiede und vieles mehr: Ein Rückblick.
Beim TuS Lörrach-Stetten geht es immer weiter aufwärts. Nach dem ersehnten Aufstieg in die Bezirksliga 2024 und einem ordentlichen ersten Jahr läuft es an der Tullastraße nun richtig gut. Die Mannschaft des Trainerduos Andreas Schatz und Fabio Viteritti hat als einziges Team der Liga noch keine Partie verloren, grüßt mit beeindruckenden 41 Punkten nach 15 Spielen von der Tabellenspitze. Sowohl Qualität als auch Quantität stimmen beim TuS. Zudem verfügt der Traditionsklub über Ausnahmespieler wie etwa Viteritti. Auf ihn und seinen körperlichen Zustand wird es in der Rückrunde sicherlich ankommen, wenn es um die Meisterschaft geht. Es bahnt sich nämlich ein Zweikampf mit der SG Mettingen/Krenkingen an. Der Ost-Vertreter hat gerade einmal einen Punkt weniger als Stetten auf dem Konto. Zum entscheidenden Spiel könnte es am 19. April kommen, wenn die SG den TuS zuhause begrüßt.