Fußball-Bezirksliga: Überraschungen in der Bezirksliga

Beim TuS Lörrach-Stetten geht es immer weiter aufwärts. Nach dem ersehnten Aufstieg in die Bezirksliga 2024 und einem ordentlichen ersten Jahr läuft es an der Tullastraße nun richtig gut. Die Mannschaft des Trainerduos Andreas Schatz und Fabio Viteritti hat als einziges Team der Liga noch keine Partie verloren, grüßt mit beeindruckenden 41 Punkten nach 15 Spielen von der Tabellenspitze. Sowohl Qualität als auch Quantität stimmen beim TuS. Zudem verfügt der Traditionsklub über Ausnahmespieler wie etwa Viteritti. Auf ihn und seinen körperlichen Zustand wird es in der Rückrunde sicherlich ankommen, wenn es um die Meisterschaft geht. Es bahnt sich nämlich ein Zweikampf mit der SG Mettingen/Krenkingen an. Der Ost-Vertreter hat gerade einmal einen Punkt weniger als Stetten auf dem Konto. Zum entscheidenden Spiel könnte es am 19. April kommen, wenn die SG den TuS zuhause begrüßt.

Auch der FC Zell mit Trainer Michael Schwald hat eine überzeugende Hinserie absolviert. Zwar können die Wiesentäler mit der Offensivpower des Spitzenduos nicht ganz mithalten, defensiv lässt der FCZ aber nur wenig anbrennen. Mit 15 Gegentreffern haben die Zeller die Wenigsten der Liga. Schwald und Co. schielen noch nach ganz oben und hoffen auf Patzer von Stetten oder Mettingen. Der aktuelle Rückstand beträgt sieben bzw. sechs Punkte auf den Zweiten Mettingen. Dieser Platz würde am Ende für die Aufstiegsrelegation berechtigen.

Schönau überwintert auf Tabellenplatz vier

Herauszuheben ist die Leistung des FC Schönau. Obwohl Cheftrainer Manfred Knobel nahezu wöchentlich gezwungen war, seine Mannschaft umzubauen, ist es ihm gelungen, mit dem FCS auf dem vierten Tabellenplatz zu überwintern. Davor kann man nur den Hut ziehen, schließlich verfügt man im Oberen Wiesental nicht über die Mittel, wie etwa in Stetten, Zell oder an anderen Orten. Mit dem Abstieg werden die Schönauer in dieser Saison nichts mehr zu tun haben. Hält sich die Knobel-Elf im oberen Tabellendrittel, wäre das ein riesiger Erfolg, den Schönau vor der Saison wohl nur die größten Optimisten zugetraut hätten.

Auch der SV Weil II kann letztlich mit der Hinrunde ganz ordentlich leben. Ja, nach dem Saisonstart hätte man vielleicht vermuten können, dass noch mehr möglich wäre für die Grenzstädter. Doch plötzlich lief nichts mehr zusammen und es reihte sich eine Niederlage nach der anderen ein. Zum Ende des Jahres bekam die Landesliga-Reserve aber noch einmal die Kurve. Mit Platz sieben und 20 Punkten können Sascha Samardzic und Marco Kern nun aber ruhige Weihnachten verbringen.

Einen Zähler hinter den Weilern rangiert der FC Wehr. Es war absehbar, dass es nach den hochkarätigen Sommer-Abgängen um Marco Hanser in dieser Spielzeit nicht mehr so gut laufen würde. Oberste Priorität hatte für den zum Saisonende scheidenden Coach Urs Keser stets ein gesichertes Polster auf die Abstiegsränge. Momentan haben die Wehrer sechs Punkte mehr auf dem Konto als der erste vermeintliche Abstiegsplatz. Sollte der FCW auch am Ende im Tabellenmittelfeld ins Ziel kommen, wären die Beteiligten rund ums Frankenmattstadion bestimmt nicht unzufrieden. Und auch Keser hätte einen angenehmen Abschied nach all den erfolgreichen Jahren.

Turbulente Hinrunde beim SV Herten

Mal wieder turbulent ging es beim SV Herten zu. Mal wieder wurde der Trainer entlassen. Dieses Mal erwischte es Dominik Uhrig. Nachdem Tunahan Kocer und Lucas Eschbach die Grün-Gelben in der Folge wieder auf Vordermann gebracht hatten, gibt nun Ex-Spieler Sascha Rueb die Marschroute an der Seitenlinie vor. Ruebs Start war erfolgreich. Kommen zur Rückrunde die vielen Verletzten wieder zurück auf dem Platz, ist den Hertenern durchaus eine starke Serie zuzutrauen. Mit dem Abstieg dürfte der SVH angesichts der Qualität in den eigenen Reihen normalerweise nichts zu tun haben. Doch irgendwie hat sich der Verein in der Steinenstraße in den vergangenen Jahren immer mehr zu einer Art Wundertüte entpuppt. Man weiß nie so recht, was man am Ende bekommt.

Mick Fahr verabschiedete sich zur Winterpause. Foto: Daniel Kavur

Ja, und beim FC Hauingen geriet das Sportliche zuletzt so ein wenig in den Hintergrund. Das hatte einen ganz einfachen Grund: Der langjährige Erfolgstrainer Mick Fahr verkündete zum Ende der Hinrunde sein Aus bei den Sonnenstädtern. Es wurde emotional. Nicht nur für den Coach, sondern auch für viele Spieler, die diesen Weg über Jahre hinweg mitgingen. Fahr machte aus dem FCH einen gestandenen und in sich stabilen Verein in der Region, stieg unter anderem in beeindruckender Manier in die Bezirksliga auf. Wer sein Nachfolger wird, ist noch nicht offiziell. Nach einem schwachen Saisonstart haben die Hauinger inzwischen 16 Zähler auf der Habenseite.

Die SF Schliengen haben von den hiesigen Bezirksligisten am schwächsten abgeschnitten. 15 Punkte nach 15 Spielen: Da ist sicherlich noch Luft nach oben beim Team von Trainer David Held. Die Mannschaft aus dem Markgräflerland hat Qualität. Man darf davon ausgehen, dass sich diese schlussendlich auch durchsetzen wird. Schliengen ist zuzutrauen, dass sie nach dem 30. Spieltag auf einem Platz im Mittelfeld der Tabelle liegen.

Fast schon ein kleines sportliches Wunder benötigen indes der FC Hochrhein (sechs Punkte) und Schlusslicht SV BW Murg (fünf), wenn es noch mit dem Klassenerhalt in der Bezirksliga Hochrhein klappen soll.