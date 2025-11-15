Fußball-Bezirksliga: TuS Lörrach-Stetten fertigt Weil II ab

In der Fußball-Bezirksliga gewinnt der Ligaprimus TuS Lörrach Stetten deutlich mit 6:1 gegen den SV Weil II. Andreas Schatz hält derweil den Ball flach.
Es war von Anfang an eine klare Nummer im Derby zwischen Lörrach Stetten und dem SV Weil II. Nach nicht einmal zehn Sekunden gingen die Hausherren durch Tarik Vidjen in Führung (1.). Erst kurz vor dem Ende der ersten Hälfte tat sich für den TuS, durch eine gute Freistoßposition am Strafraumrand der Weiler, eine weitere Torgelegenheit auf. Ex-Profi Fabio Viteritti trat zum Standard an und verwandelte die Kugel direkt im Kasten von Torhüter Tim Rusch (39.).