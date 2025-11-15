Fußball-Bezirksliga: TuS Lörrach-Stetten fertigt Weil II ab

Es war von Anfang an eine klare Nummer im Derby zwischen Lörrach Stetten und dem SV Weil II. Nach nicht einmal zehn Sekunden gingen die Hausherren durch Tarik Vidjen in Führung (1.). Erst kurz vor dem Ende der ersten Hälfte tat sich für den TuS, durch eine gute Freistoßposition am Strafraumrand der Weiler, eine weitere Torgelegenheit auf. Ex-Profi Fabio Viteritti trat zum Standard an und verwandelte die Kugel direkt im Kasten von Torhüter Tim Rusch (39.).

Mit dem 0:2-Rückstand in der ersten Hälfte, waren die Aussichten auf Erfolg für den SV Weil ohnehin sehr gering. Kurz nach Wiederanpfiff wurden diese noch schlechter, als Abdelbari Benai den Ball zum 3:0 in die Maschen schoss (49.). Von nun an bekamen die Gäste gar keinen Zugriff im Spiel mehr. Knappe 15 Minuten später erhöhte Viteritti auf das 4:0 und entscheid die Partie somit vorzeitig (63.). Anschließend kamen die Weiler doch noch einmal vor das Tor der Stettenern und Meik Rusch erzielte den 4:1-Anschlusstreffer für sein Team (66.). Allerdings ließen die Schatz Schützlinge hinten nichts mehr anbrennen und legten vorne durch Bleon Selmani (83.) und Pietro Sucameli (87.) nochmals zwei Tore zum 6:1-Endstand nach.

„Das war eine super Leistung der Mannschaft, wir waren sehr gut in den Zweikämpfen drinnen und von Anfang an da. Auch mental endlich mal. Das war in den letzten paar Wochen das, was nicht so wirklich präsent war“, sagte Andreas Schatz, Trainer des TuS Lörrach Stetten, stolz.

Trotz der ungeschlagenen Serie sieht Trainer Schatz keinen Grund sich abzuheben: „Ich denke wirklich von Spiel zu Spiel. Nächste Woche geht es nach Zell, dann spielen wir zuhause gegen Schliengen und zum Schluss auswärts in Herten. Erst danach werden die Punkte ausgezählt.“