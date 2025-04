SV Winzeln – SG Weildorf/Bittelbronn 4:0 (3:0). In der Anfangsphase spielte die SG Weildorf/Bittelbronn auch gut mit. Knackpunkt für SG-Trainer Dominik David war die Entstehung des 0:1-Rückstands.

Nachdem der Schiedsrichter zunächst Abstoß vom Gästetor anzeigte, entschied er nach Rücksprache mit einem SG-Akteur, der zugab, den Ball noch berührt zuhaben, auf Eckball für den SV Winzeln.

In dessen Folge kam es zu einem Elfmeter, wurde Colin Michelfelder gefoult. Simon Gaus verwandelte zum 1:0 nach 15 Minuten der Gastgeber. In der Folge war die Spielgemeinschaft sichtlich von der Rolle und der SV Winzeln dominierte die Partie zusehends.

SV Winzeln macht Druck

Die SG Weildorf/Bittelbronn sah sich immer mehr in die Defensive gedrängt. Selbst deren zuletzt so erfolgreicher Torjäger Nico Hellstern konnte sich kaum einmal gefährlich ins Szene setzen, ließ die SVW-Abwehr keinen erfolgsversprechenden Abschluss für ihn zu. Mit einem schönen Heber über SG-Torhüter Tobias Herrmann erhöhte Gaus auf 2:0 (25.) und per Kopfballverlängerung zum 3:0 (44.) stellte der SVW-Torjäger noch vor der Pause die Weichen auf Sieg für die Gastgeber.

Gäste kommen nicht durch

An der Spielstruktur und Überlegenheit des SV Winzeln änderte sich im zweiten Durchgang nichts, auch wenn die Spielgemeinschaft in ihren Bemühungen nicht nachließ. Doch ernsthaft in Gefahr konnte man das Tor von SVW-Keeper Lennard Haller nicht bringen. Nachdem Niklas Sohmer bei einem Angriff auf Simon Gaus perfekt querlegte, traf der mit einem satten Schuss zum 4:0 (65.).

Pech hatten die Gäste zudem schon vor der Partie, da sich Marc Koch beim Warmmachen verletzte. Seinen Ausfall konnte die SG Weildorf/Bittelbronn nicht verkraften.

Trainerstimmen

Tobias Heizmann (SV Winzeln): „Wir brauchten die ersten 15 Minuten, um ins Spiel zu kommen, da war Weildorf durchaus griffig. Auch wenn die Führung etwas glücklich zustande kam, aber dann haben wir das Spiel klar bestimmt. Es war über 90 Minuten eine super Leistung von uns, auch in spielerischer Hinsicht. Wir hatten es komplett kontrolliert und nach dem 3:0 war es entschieden. In regelmäßigen Abständen haben wir uns Chancen herausgespielt. Aus dem Spiel heraus kamen wir nicht zum Erfolg, doch im Anschluss von Freistößen, die wir schnell ausführten, und so die Lücken fanden.“

Dominik David (SG Weildorf/Bittelbronn): „Auch wenn Winzeln ein anderer Gegner war, hatten wir uns hier schon etwas ausgerechnet. Allerdings hat uns das 0:1 und die Entstehung dazu völlig aus dem Konzept gebracht, das hat uns den Stecker gezogen, denn bis dahin spielten wir gut mit. Simon Gaus konnten wir nicht in seinem Wirkungskreis eingrenzen, das war lediglich Begleitschutz. “ yr

Statistik

SV Winzeln: Lennard Haller – Tobias bea, Lars Merz, Manuel Sohmer, Adrian heim, Dominik Gaus, Niklas Sohmer, Björn Gaus, Simon Gaus, Colin Michelfelder, Luca Hofgaertner.

SG Weildorf/Bittelbronn: Tobias Herrmann – Fabian Eger, Patrick Strobel, Nico Hellstern, Rafael Ferraz, Luca Eger, Raphael Klaiber, Pascal Marano, Tulgay Arslan, Marc Pieper, Marco Hellstern.

Tore: 1:0 (10./Strafstoß), 2:0 (29.), 3:0 (44.), 4:0 (67.) alle Simon Gaus.

Schiedsrichter: Markus Benz. Gelbe Karten: 1/1. Zuschauer: 150.