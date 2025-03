Fußball Bezirksliga: SV Winzeln geht erneut leer aus

VfL Mühlheim – SV Winzeln 3:0 (3:0). Mehr Topspiel geht nicht: Die beiden 37-Punkte-Teams duellierten sich mit dem besten Angriff gegen die sicherste Abwehr. Am Ende bejubelte der VfL Mühlheim seinen zweiten Sieg nach der Winterpause und krallte sich mit dem 3:0 gegen den SV Winzeln und mit jetzt 16 Spielen ohne Niederlage (dem siebten Zu-Null-Erfolg) die alleinige Tabellenführung.

Dem SV Winzeln gelang nicht die Revanche für die 0:6-Hinspielpleite und somit könnten die beiden direkten Duelle am Ende der Runde den Ausschlag im Rennen um die Staffel-Meisterschaft geben.

VfL macht von Beginn an Druck

Die Ettenberger erwischten den gefährlicheren Start mit zwei ersten Abschlüssen von Eric und Nino Rebholz (6./12.). Nach einer Viertelstunde war der Bann gebrochen und der VfL ging durch Eric Rebholz mit 1:0 in Führung nach Vorarbeit von Nino Rebholz. Winzeln fand keine Entlastung und kassierte in der 26. Minute durch Daniel Jakupak das 2:0, wo sich der VfL schön durchkombinierte.

Partie früh entschieden

Die Gastgeber blieben am Drücker und Jakupak schnürte binnen sechs Minuten seinen Doppelpack zum 3:0 (32.), als er von links nach innen zog und ins Eck schlenzt. Die Partie schien nach einer guten halben Stunde bereits entschieden und wieder Ausmaße wie im Hinspiel anzunehmen. Bis zur Pause und nach dem Seitenwechsel war es der VfL der mehr Chancen hatte. Winzeln fehlte mit seinem 62-Tore-Sturm die Durchschlagskraft und der besten Abwehr der Liga (14 Gegentreffer) gefährlich zu werden. So lief den Gästen die Zeit davon und der VfL steuerte zielstrebig dem wichtigen Sieg entgegen.

Trainerstimmen

Sören Lurz/Philipp Wolf (VfL): „Winzeln hat sich von Anfang an in die eigene Hälfte zurückgezogen, um auf Konter zu spielen. Offenbar setzten sie auf Standards. Dies kam uns sehr entgegen. Zur Pause können wir schon 4:0 oder 5:0 führen können. Wir haben ruhig gespielt mit dem Ballbesitz und viele Chancen herausgespielt. Für uns lief es ideal mit einem frühen Tor, das Selbstbewusstsein war vorhanden. Die erste Hälfte war top, da gab es nichts zu kritisieren. Wir erinnerten uns an das Waldmössingen-Spiel, als wir ebenfalls zur Pause 3:0 führten und dann noch zittern mussten. Daher war die Marschroute: Weiter die Null halten, gallig und konzentriert bleiben.

Tobias Bea/Tobias Heizmann (SVW): „Die erste Halbzeit lagen wir verdient zurück. Der Gegner war wesentlich griffiger und klar besser. Die zweite Hälfte waren wir besser im Spiel. Wir wussten um die Stärken des Gegners, wollten es defensiver angehen. Wir waren nicht aktiv genug und konnten unser Spiel nicht aufziehen. Es gilt jetzt schnell wieder in den Rhythmus zu kommen, wir stehen über dem Plan und wollen an die gute Vorrunde anknüpfen.

Statistik

VfL Mühlheim - SV Winzeln 3:0 (3:0). VfL Mühlheim: Schulz – Lurz (80. Sauter), Kalmbach (71. Winter), Bauer, Schad, E. Rebholz (85. Schlegel), Lock, Anders, Oertel, N. Rebholz, Jakupak (83. Schmid).

SV Winzeln: Haller – Bea, Heizmann, Hofgaertner, Michelfelder, Ziegler, N. Sohmer, Hess (62. Albu), Heim, D. Gaus, S. Gaus. Tore: 1:0 E. Rebholz (15.), 2:0 Jakupak (26.), 3:0 Jakupek (32.). Schiedsrichter: Christian Schneider (Zepfenhan). Zuschauer: 200.