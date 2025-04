Fußball Bezirksliga: SV Bubsheim vermiest Meisterfeier

SV Bubsheim – SG Deißlingen/Lauffen 3:0 (1:0). Der Meister traf auf einen Gastgeber, der bis in die Haarspitzen motiviert war. „Für uns stand viel auf dem Spiel, ja, wir waren heiß“, fasste Otto Waal, Kapitän des SV Bubsheim den Auftritt seines Teams zusammen.

Vorgabe des SV Bubsheim geht auf

Dabei ging so gut wie alles auf, was man sich beim SV Bubsheim vorgenommen hatte. In der Defensive agierte man sehr konzentriert. So hatte es die SG Deißlingen/Lauffen über das gesamte Spiel schwer, ihre Qualitäten in der Offensive einzubringen.

In den Zweikämpfen ging es bisweilen zur Sache. Foto: Frank Riedinger

Felix Schaplewski, Spielertrainer der Gäste erklärte: „Nachdem wir am Donnerstagabend nach dem Training erfahren haben, dass Gruol/Erlaheim gepatzt hatte, damit feststand, dass wir Meister sind, war einfach die Spannung raus. Dass muss ich meinen Jungs auch zugestehen. Diese Niederlage wirft uns aber nicht um.“

Paul Ratke trifft zum 1:0

Für die Führung der Gastgeber sorgte Spielertrainer Paul Ratke selbst, der nach einer kurz ausgeführten Ecke in der 32. Minute zum 1:0 erfolgreich war. Bis zur Pause konnten sich die Gäste nicht entscheidend dagegenstemmen, um zum Ausgleich zu kommen.

Doppelpack von Daniel Geisel

Nach gelungener Revanche hatte der SV Bubsheim Grund zum Jubeln. Foto: Frank Riedinger

Die SG Deißlingen/Lauffen hatte sich zum Wiederbeginn zwar einiges vorgenommen, doch der SV Bubsheim kam nach einem gelungenen Angriff bereits in der 50. Minute durch Daniel Geisel zum 2:0. Zudem auch noch abgefälscht. Somit hatte es der Meister noch schwerer, zumal in der Zweikampf betonten, aber nicht unfairen Partie, weiterhin keine Lösungen gefunden wurden, um die SVB-Abwehr zu ernsthaft in Gefahr zu bringen, oder zu überwinden. Nachdem Daniel Geisel das 3:0 (63.) nachlegte, das von einem Missverständnis in der Gästeabwehr begünstigt wurde, kam dies einer Vorentscheidung gleich.

Trainerstimmen

Otto Waal (Kapitän SV Bubsheim): „Für uns war es ein wichtiges Spiel, wir hatten noch eine Rechnung offen, sind dementsprechend motiviert in das Spiel. Spielerisch haben wir vieles super gelöst und auch die Kontrolle über das Spiel gehabt. Unsere Tore haben wir auch sehr gut herausgespielt. Ich hatte den Eindruck, dass wir gegenüber Deißlingen auf dem großen Rasenplatz einen Kraftvorteil hatten.“

Felix Schaplewski (SG Deißlingen/Lauffen): „Nachdem die Entscheidung gefallen, fehlte uns der letzte Biss, die Spannung war aus. Ich bin mir sicher, hätten wir in Bubsheim gewinnen müssen, um die Meisterschaft klar zu machen, wäre es ein völlig anderes Spiel geworden. Meine Spieler wissen das selbst, was da war. Es bringt jetzt auch nichts, nachzuhaken. Wir schauen nach vorn und konzentrieren uns auf die dann wichtigen und entscheidenden Spiele um den Aufstieg.“

Statistik

SV Bubsheim: Kevin Grepo – Paul Ratke, Artur Anselm (84. Jonah Huber), Otto Wahl, Leon Moser, Andreas Messmer (69. Tom Mattes), Dimitri Stroh (87. Nick Sprenger), Daniel Nedelcia, Martin Geisel, Daniel Geisel, Marvin Moser (77. Tobias Moser).

SG Deißlingen/Lauffen: Niklas Uhl – Marcel Herzog, Robin Schumpp, Daniel Matt, Tom Ritzel, Matteo Stefania, Maximilian Bögelpacher, Florian Ehnis (56. Maurice Roth), Philipp Weiß, Renato Vieira Silva, Rodrigo Vieira Silva (77. Maurice Fanelli).

Tore: 1:0 (32.) Paul Ratke, 2:0 (50.), 3:0 (62.) beide Daniel Geisel.

Schiedsrichter: Konrad Buck; Gelbe Karten: 2/1. Zuschauer: 250.