Fußball Bezirksliga: Straßberg gelingt Sieg nach Stotterstart

Der Bezirksliga-Zweite setzt sich gegen den FC Hechingen am Ende mit 4:0 (1:0) durch und bleibt so Tabellenführer SGM Deißlingen/Lauffen weiter auf den Fersen.
Vor der stattlichen Kulisse von rund 200 Zuschauern empfing der Tabellenzweite aus Straßberg den Abstiegs-Relegationsplatz-Inhaber aus Hechingen. Obwohl die Favoritenrolle zu Beginn der Partie klar verteilt war, zeigten die Hausherren zu Beginn des ersten Abschnitts keine gute Leistung, was mitunter aber auch an den Gästen lag, die mutig agierten und sich eine Vielzahl an Torabschlüssen erarbeiteten. „Man hat in der ersten halben Stunde nicht gesehen, dass hier der Tabellenzweite gegen ein Team aus dem Tabellenkeller spielt“, sagte Hechingens Trainer Jovan Djermanovic nach der Partie. So war es Ekrem Hajra, der seinen Kopfball nach einer Flanke von der linken Seite über das TSV-Gehäuse bugsierte (5.). Keine vier Minuten später setzte Fatih Ezgin zu einem Fallrückzieher an, den Straßbergs Armin Hotz gerade noch per Kopf klären konnte. Auch nach zwei Einwurf-Flanken von Hechingens Kapitän Asare Kumi brannte es im Straßberger Strafraum kurzzeitig lichterloh. Doch die beiden anschließenden Fernschuss-Versuche von FC-Akteur Marinko Nikolic flogen deutlich über den TSV-Kasten. „Wir hatten ein paar Halbchancen. Und wenn du hier etwas mitnehmen willst, dann musst du daraus auch mehr machen“, so Djermanovic weiter.