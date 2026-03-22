Fußball Bezirksliga: Straßberg gelingt Sieg nach Stotterstart

Der Bezirksliga-Zweite setzt sich gegen den FC Hechingen am Ende mit 4:0 (1:0) durch und bleibt so Tabellenführer SGM Deißlingen/Lauffen weiter auf den Fersen.

Vor der stattlichen Kulisse von rund 200 Zuschauern empfing der Tabellenzweite aus Straßberg den Abstiegs-Relegationsplatz-Inhaber aus Hechingen. Obwohl die Favoritenrolle zu Beginn der Partie klar verteilt war, zeigten die Hausherren zu Beginn des ersten Abschnitts keine gute Leistung, was mitunter aber auch an den Gästen lag, die mutig agierten und sich eine Vielzahl an Torabschlüssen erarbeiteten. „Man hat in der ersten halben Stunde nicht gesehen, dass hier der Tabellenzweite gegen ein Team aus dem Tabellenkeller spielt“, sagte Hechingens Trainer Jovan Djermanovic nach der Partie. So war es Ekrem Hajra, der seinen Kopfball nach einer Flanke von der linken Seite über das TSV-Gehäuse bugsierte (5.). Keine vier Minuten später setzte Fatih Ezgin zu einem Fallrückzieher an, den Straßbergs Armin Hotz gerade noch per Kopf klären konnte. Auch nach zwei Einwurf-Flanken von Hechingens Kapitän Asare Kumi brannte es im Straßberger Strafraum kurzzeitig lichterloh. Doch die beiden anschließenden Fernschuss-Versuche von FC-Akteur Marinko Nikolic flogen deutlich über den TSV-Kasten. „Wir hatten ein paar Halbchancen. Und wenn du hier etwas mitnehmen willst, dann musst du daraus auch mehr machen“, so Djermanovic weiter.

Bei Straßberg holpert es in der Offensive Der Tabellenzweite zeigte sich zwar bemüht, doch in der Offensive lief nicht viel zusammen. Dies änderte sich gegen Ende des ersten Durchgangs. Nach einem Ballgewinn auf Höhe der Mittellinie ging es blitzschnell und Jan Ferdinand zündete den Turbo. Vor dem FC-Tor blieb er ganz cool und legte uneigennützig auf Simon Henes quer, der aus kurzer Distanz nur noch ins leere Tor einschieben musste (37.). Da die Hechinger bei der Tor-Entstehung ein Foulspiel gesehen haben wollte, entbrannte kurzzeitig eine heiße Diskussion auf dem Spielfeld, die Schiedsrichter Gago Przemyslaw jedoch kaltließ. „Auf Höhe der Mittellinie bekommt unser Spieler einen Schlag gegen den Kopf. Auch wenn wir es danach nicht gut verteidigen, muss der Schiedsrichter bei einer solchen Verletzung das Spiel unterbrechen“, monierte der Hechinger Kommandogeber nach der Partie. Straßberg hatte nun das Momentum auf seiner Seite und wollte nachlegen. Dies gelang kurz vor der Pause auch fast. Eine Henes-Flanke fand den Kopf von Ferdinand, doch der beförderte das Spielgerät aus kurzer Distanz nur an den linken Pfosten.

Keeper Kleiner verhindert den Ausgleich

Direkt nach dem Seitenwechsel musste TSV-Keeper Christopher Kleiner das erste Mal in höchster Not eingreifen. Nach einer Flanke von der linken Seite war Ekrem Hajra zur Stelle, doch sein Kopfball konnte der Straßberger Schlussmann mit einer sehenswerten Parade entschärfen (47.). Nur zwei Minuten später war der Straßberger Keeper allerdings chancenlos, doch Kleiner hatte das Glück des Tüchtigen und der Ball prallte an den Pfosten.

Kizgin hält Gäste im Spiel

Die größte Chance auf das 2:0 der Hausherren ließ Leon Mathauer nach einer knappen Stunde Spielzeit liegen. Seinen Strafstoß entschärfte FC-Keeper Cem Kizgin, der blitzschnell in die linke Ecke abgetaucht war und so den stramm getretenen Schuss stark parierte (58.).

Henes baut Führung aus

Sechs Minuten später war es dann aber so weit. Die Straßberger führten einen Freistoß in der Hechinger Hälfte blitzschnell aus und Simon Henes hatte daraufhin zu viel Platz. Der Führungstorschütze fackelte auch nicht lange und zog aus rund 20 Metern einfach ab, sodass das Spielgerät sehenswert direkt neben dem rechten Pfosten einschlagen konnte.

Mathauer macht alles klar

Per Traumtor entschied Leon Mathauer dann die Partie. Die Nummer 17 der Hausherren zog aus der zweiten Reihe einfach ab und setzte das Spielgerät an die Unterkante der Latte. Von dort sprang der Ball unter dem Jubel der Rothemden in die Maschen (78.).

Hechingen, das nur mit drei Ersatz-Feldspieler angereist war, gab sich geschlagen und musste durch den eingewechselten Gavin Kraus noch den vierten Gegentreffer hinnehmen, der nach einem Konter die mustergültige Vorlage von Lennart Kelm verwandelte (85.).

Trainer Kleiner: „Viel Kick-and-Rush“

„In der ersten Halbzeit war es von beiden Mannschaften viel Kick-and-Rush. Zudem hat uns Hechingen mit der giftigen Spielweise in den Zweikämpfen das Leben schwer gemacht. Glücklicherweise machen wir dann zum richtigen Zeitpunkt das 1:0. Da die Jungs sehr fit sind, konnten wir im zweiten Durchgang nochmals eine Schippe draufpacken und die Partie dann klar für uns entscheiden“, so ein sichtlich zufriedener Straßberger Cheftrainer Marc-Philipp Kleiner nach der Partie.