In dieser letzten regulären Partie der Bezirksligasaison gab es kein Taktieren. Beide Mannschaften mussten unbedingt gewinnen, um ihre Saisonziele zu erreichen.

Der FC Grosselfingen erwischte einen Start nach Maß. Nach einem ersten Warnschuss von Spielertrainer Fabio Pflumm, war es Florian Buck, der auf der linken Seite durchstartete und in die Mitte zog. Es war eine starke Einzelaktion, die von einem platzierten Flachschuss in die rechte Torecke gekrönt wurde. Die Gastgeber führten früh mit 1:0.

Eine strittige Szene

Nur wenig später war Florian Buck wieder durch und wurde elfmeterwürdig vom Waldmössinger Torwart Kai Ditschkuss gegrätscht. Die Pfeife des Unparteiischen blieb jedoch stumm, da der Keeper wohl zuerst am Ball gewesen war.

Mehr Chancen für den FCG

In der Folge blieb der FC Grosselfingen weiter gefährlicher. Nach Eckbällen hatten Kevin Schneider – der an diesem Tag sein letztes Spiel bestreiten sollte – und Mario Pflumm Halbchancen. Nach einer punktgenauen Flanke von der rechten Seite von Marko Blazevic war es dann Spielertrainer Fabio Pflumm der den Ball per Kopf zum 2:0 in die Maschen setzte.

Ein Tor aus dem Nichts

Die Gäste vom SV Waldmössingen blieben bis zur 40. Minute ungefährlich, hatten höchstens ein paar Torannäherungen. Dann flog jedoch ein Freistoß lang in den Grosselfinger Strafraum. Der zweite Ball landete direkt bei Torjäger Denis Kimmich, der eiskalt zum 1:2 aus Sicht der Gäste einnetzte.

Beinahe das 2:2

Kurz darauf hielten die Grosselfinger Zuschauer den Atem an. Erneut war es ein langer Ball in den Strafraum der für Alarm sorgte. Der Kopfball von Sebastian Wagner senkte sich knapp über das Gebälk. Einige Zuschauer hatten den Ball bereits drin gesehen. So wurden aber beim 2:1 für die Gastgeber die Seiten gewechselt.

Waldmössingen kämpft

Nach dem Seitenwechsel ruhten sich die Gastgeber nicht auf dem knappen Vorsprung aus und spielten weiter nach vorne. Die Gäste vom SV Waldmössingen, bei denen Trainer Thiemo Martin seinerseits seine letzten 90 Minuten coachte, witterten nun ihre Chance und gingen entschlossener zu Werke. Torchancen blieben aber weiterhin Mangelware.

Zwei gute Konter

Die besten zwei Gelegenheiten des zweiten Abschnitts hatte der FC Grosselfingen. In der 70. Minute war Marko Blazevic durchgebrochen, traf aber vor Keeper Ditschkuss den Ball noch voll und scheiterte. Nur wenige Minuten später war der eingewechselte Bastian Loock durch und legte sich den Ball ein wenig zu weit vor, sodass Ditschkuss wieder parieren konnte.

Waldmössingen agierte mit langen Bällen und wurde bei Ecken gefährlich. So richtig wurde Nick Sulzer im Grosselfinger Tor aber nicht mehr gefordert. Der FCG siegte und feierte, genauso wie die SGM Heuberg, die durch ein 3:2 gegen die SGM Bösingen II/Beffendorf noch auf Platz sieben sprang und den SV Waldmössingen letztlich ins Tal der Tränen stürzte.

FC Grosselfingen: Sulzer - Rütschle, M. Pflumm, Buck, Wiest, Dehner, Beck, Blazevic, F. Pflumm, Schneider, Laurato.

SV Waldmössingen: Ditschkuss - Hauser, Hofkamp, Timbota, Wagner, Meier, F. Kimmich, P. Kimmich, D. Kimmich, Bonk.

Tore: 1:0 Florian Buck (5.), 2:0 Fabio Pflumm (30.), 2:1 Denis Kimmich (40.)

Schiedsrichter: Rainer Friedrich. Zuschauer: 100.