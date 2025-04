Damit verdrängte Dotternhausen den Gegner von Rang zwei und rückte Tabellenführer VfL Mühlheim bis auf drei Punkte auf die Pelle.

Wenige Höhepunkte in Halbzeit eins

Bei schwierigen Platzverhältnissen und böigem Wind hatten es beide Mannschaften schwer, spielerische Glanzlichter zu setzen. Die Gäste offenbarten in der ersten Halbzeit die bessere Spielanlage und hatten auch mehr Ballbesitz. Hochkarätige Chancen waren aber beim Team um die SVD-Spielertrainer Mathias Mauz und Marc Wissmann ebenso Mangelware wie bei den Hausherren, die auf ihren Torjäger Simon Gaus verletzungsbedingt verzichten mussten. So ging es torlos in die Halbzeitpause.

Nico Zirn staubt zum Sieg der Gäste ab

Nach dem Seitenwechsel gestaltete Winzeln die Partie ausgeglichener; es blieb aber zunächst ereignisarm. Eine erste gute Gelegenheit verzeichnete der SVD durch eine Direktabnahme von Luca Meile (62.), die knapp am langen Pfosten vorbei strich. In der 77. Minute bot sich Winzeln die Möglichkeit zur Führung, als Niklas Sohmer den Ball eroberte und Richtung Tor marschierte, das Leder am aber am Gehäuse von SVD-Keeper Daniel Dannecker vorbei schoss. Besser machte es Dotternhausen im Gegenzug: Ein langer Ball landete auf der rechten Seite bei Meile; dessen Schuss wehrte SVW-Torhüter Lennard Haller noch ab; doch in der Box stand Nico Zirn und schoss zum 1:0 für die Gäste ein.

Der FC Grosselfingen zieht ins Halbfinale des Bezirkspokals ein

Auch im Bezirkspokal wurde am Mittwochabend gespielt. Der FC Grosselfingen empfing im Viertelfinale die SGM Bösingen /Beffendorf. Das Heim-Team legte los wie die Feuerwehr und führte durch Treffer von Vinzenzo Laurato (6.), Fabio Pflumm (10.) und Benjamin Koch nach 17 Minuten mit 3:0. Die SG verkürzte durch Marius Haaga (24.) auf 1:3, und in Halbzeit zwei gelang Benedikt Jochem noch das 2:3 (77.). Dabei blieb es aber. Das Pflumm-Team bekommt es nun in der Runde der letzten Vier mit dem Sieger der Partie zwischen dem SV Renquishausen und dem VfL Mühlheim zu tun.