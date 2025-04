SV Bubsheim – SG Deißlingen/Lauffen (Sonntag, 15 Uhr). Daran dürfte auch der SV Bubsheim nichts ändern, bei dem die Mannschaft von Spielertrainer Felix Schaplewski am Sonntag gastiert.

Dabei gehörte der SV Bubsheim mit zum Kreis der Favoriten um die Meisterschaft. Diese Rolle erfüllte die Mannschaft von SVB-Spielertrainer Paul Ratke in der Vorrunde noch ganz gut. Bis zum 8. Spieltag stand der SV Bubsheim an der Tabellenspitze, musste diesen Platz nach der 1:2-Niederlage beim SV Rangendingen an die SG Deißlingen/Lauffen abgeben und wurde am 10. Spieltag dann deutlich mit 1:5 von dieser distanziert. Zunächst blieb dem SVB noch die Verfolgerrolle auf Rang zwei.

Kontakt abgerissen

Doch nach der 1:2-Niederlage bei der SG Schramberg/Sulgen und der 1:5-Heimpleite gegen den FC Hardt ist das Team von Spielertrainer Ratke aus dem Rennen, was durch das 1:3 bei der SG Gruol/Erlaheim noch besiegelt wurde. Überhaupt ist der SV Bubsheim in der Rückrunde nur noch ein Schatten seiner selbst, was man in der Hinserie geleistet hatte. Lediglich 15 Punkte wurden verbucht, während es die SG Deißlingen/Lauffen auf eine Ausbeute von 27 Zählern brachte, die zudem ungeschlagen ist.

Schwierige Trainingsbedingungen

„Das war für uns aufgrund der Trainingsbedingungen im Winter schon immer schwierig, wir dadurch nicht an das Niveau aus der Vorrunde anknüpfen konnten“, erklärt Otto Waal, Sportlicher Leiter und Spieler des SV Bubsheim. Zudem betont er: „Wir haben aus dem Hinspiel noch eine Revanche offen, wollen es auf unserem Platz besser machen.“

Das Ziel klar im Fokus, arbeitete man bei der SG Deißlingen/Lauffen konzentriert und startete zu einer beeindruckenden Serie. Seit dem 13. Spieltag steht die SG an der Spitze, baute ihren Vorsprung kontinuierlich aus, zumal die Verfolger sich immer wieder Punkteinbußen leisteten.

Gut in Partie finden

So geht das Team von Felix Schaplewski auch in Bubsheim als Favorit in die Partie, würde der SG Coach nur zu gern den Vorrundensieg wiederholen. „Da sind wir gut ins Spiel gekommen und haben früh eine 2:0-Führung herausgespielt. Das wird auch dieses Mal wichtig sein, dass wir gut in die Partie gegen kommen. Ich erwarte ein fußballerisch gute Partie“, so seine Einschätzung.

Auch wenn der einstige Mitfavorit um die Meisterschaft zurückgefallen ist, betont Schaplewski: „Der SVB hat definitiv seine Qualitäten. In der Rückrunde haben sie nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt, jedoch können sie jede Mannschaft in der Liga schlagen und dessen sind wir uns bewusst. Aus diesem Grund gehen wir mit voller Konzentration in das Spiel gegen Bubsheim.“

SVB sinnt auf Revanche

Seitens der Gastgeber wird zumindest die Motivation bestehen, dem Titelanwärter mehr als Paroli zu bieten, dessen Erfolgsserie zu brechen, auch wenn die SG Deißlingen/Lauffen nicht mehr vom Kurs abzubringen sein wird. Mit Daniel Geisel (16 Tore) und Dimitri Stroh (13) hat der SV Bubsheim zwei torgefährliche Akteure in seinen Reihen. Allerdings ist der Einsatz von Stroh noch fraglich, so Otto Waal. Ausfallen wird jedoch Jan Rubner.

Um gegen den Tabellenführer etwas Zählbares zu holen, „wollen wir hinten stabil stehen, möglichst selbst in Führung gehen“, sagt Otto Waal zur Vorgabe des SV Bubsheim.

Dem sieht Felix Schaplewski relativ gelassen entgegen, auch wenn er zu bedenken gibt: „Wenn man gegen den Spitzenreiter spielt, ist man immer ein bisschen mehr motiviert und möchte diesen stolpern lassen. Dass wir aktuell in der Rückrunde noch ungeschlagen sind, spielt meiner Meinung nach eher keine große Rolle.“ Er setzt auf die Stärken seiner Mannschaft und weiterhin gilt die Maxime: Volle Konzentration auf das nächste Spiel.