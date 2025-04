Fußball Bezirksliga: SG Deißlingen/Lauffen fast am Ziel

13 Punkte Vorsprung hat der Tabellenführer auf die SG Schramberg/Sulgen, ist der Tabellenführer bei nur noch vier Begegnungen von der Konkurrenz aus der Talstadt nicht mehr einzuholen. „Wir freuen uns natürlich, dass es so früh geklappt hat. Aber noch haben wir nichts erreicht und konzentrieren uns jetzt auf die letzten Spiele“, so Coach Felix Schaplewski.

Die SG Deißlingen/Lauffen schaffte mit einem knappen 1:0 beim TSV Trillfingen zwar den vorzeitigen Staffelsieg mit 58 Punkten und 90:24-Toren noch nicht, „weil Gruol/Erlaheim am Donnerstag ein Nachholspiel gegen Bisingen hat und noch von 14 auf elf Punkte verkürzen kann“, so Trainer Felix Schaplewski.

Tom Ritzel war indes in der 13. Minute der frühe Matchwinner. „Es spricht diese Runde für unsere Qualität, dass wir diese engen Spiele gewinnen“, so Schaplewski.

Lesen Sie auch

Noch ein Sieg fehlt

13 Punkte Vorsprung hat der Tabellenführer auf die SG Schramberg/Sulgen, ist der Tabellenführer bei nur noch vier Begegnungen derweil jetzt schon von der Konkurrenz aus der Talstadt nicht mehr einzuholen. „Wir freuen uns natürlich, dass es so früh geklappt hat. Aber noch haben wir nichts erreicht und konzentrieren uns jetzt auf die letzten Spiele, um unsere Form zu halten und dann sehen wir, auf wen wir treffen.“ Der VfL Mühlheim und SV Winzeln als mögliche Konkurrenten sind zudem im Bezirkspokal noch gefordert. Auch der SV Dotternhausen gehört noch zum Kreis der möglichen Gegner.

Rückblick

Der 25. Juni 2023 vor knapp eindreiviertel Jahren lag lange Zeit schwer auf den Schultern der SG-DL. Damals verspielte das Team um Trainer Felix Schaplewski mit zwei Unentschieden den fast schon sicheren Klassenerhalt an den letzten Spieltagen noch und stieg letztlich unglücklich sowie absolut unnötig in der Relegation gegen die SF Gechingen ab.

Der Trainer blieb, das Team rückte zusammen. Mischte 2023/24 lange Zeit wieder um die Meisterschaft mit. Nun steht der zweite Versuch zur Landesliga-Rückkehr 2025 an.

Mix bei der SG passt

Wie es sich aktuell abzeichnet, könnte der unbesiegte VfL Mühlheim in der Staffel 1 Primus werden und im einmaligen Bezirksligafinale auf die SG Deißlingen/Lauffen treffen. Die hat mit Toptorjäger Robin Schumpp (34 Treffer) den überragenden Angreifer beider Bezirksligen in seinen Reihen. Daniel Matt (14) und Tom Ritzel (6) folgen im 90-Tore-Sturm. „Tom hat uns mit seiner Erfahrung verstärkt, der ganze Mix passt perfekt“, so Schaplewski.

Sportlich bestach die SG Deißlingen/Lauffen „durch Konstanz und kontinuierlich gute Leistungen. In den letzten Jahren sind wir gereift“, so der SG-Coach zu den elf Siegen in Folge (davon sieben seit März nach der Winterpause) im Zeitraum ab dem 10. November 2024 über fast sechs Monate auf Erfolgskurs.