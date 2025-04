Marvin Schlosser ließ die Spielgemeinschaft jubeln, als er das 2:1-Siegtor erzielte. Bis dahin war es das erwartet schwere Spiel, denn die SpVgg Bochingen bot gut Paroli, auch wenn die Gäste gut in die Partie fanden. Bei den Möglichkeiten kam die SG Bösingen/Bochingen bereits in der ersten Halbzeit zu einem Plus.

SpVgg Bochingen – SG Bösingen/Beffendorf 1:2 (0:0). Die Gäste mussten sich bis in die Nachspielzeit gedulden, ehe der angestrebte „Dreier“ Fakt war.

Marvin Schlosser ließ die Spielgemeinschaft jubeln, als er das 2:1-Siegtor erzielte. Bis dahin war es das erwartet schwere Spiel, denn die SpVgg Bochingen bot gut Paroli, auch wenn die Gäste gut in die Partie fanden. Auch bei den Möglichkeiten kam die SG Bösingen/Beffendorf bereits in der ersten Halbzeit zu einem Plus.

Andy Schittenhelm, Torhüter der SpVgg Bochingen, vereitelte mit großartigen Paraden eine höhere Niederlage seiner Mannschaft. Foto: Bernd Müller

Hier konnte sich immer wieder Andy Schittenhelm, Keeper der SpVgg, mit starken Paraden auszeichnen. Unter anderem wehrte er einen Handelfmeter in der 20. Minute ab. In der Folge wirkte die SG etwas fahrig. So ging es mit 0:0 in die Pause.

In den zweiten Durchgang fand die SpVgg Bochingen sehr gut, konnte bereits in der 47. Minute durch Spielertrainer Stefan Schatz mit 1:0 in Führung gehen.

Benedikt Bantle trifft zum 1:1

Stefan Schatz (Zweiter von links) Spielertrainer der SpVgg Bochingen, brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Foto: Bernd Müller

Der kurz zuvor eingewechselte Florian Supper lieferte die Vorlage zum 1:1 durch Benedikt Bantle. Nun gewann die SG Bösingen/Beffendorf zusehends die Oberhand. Nach aufopferungsvollem Einsatz „ging Bochingen die Power aus“, erkannte SG-Coach Manuel Bantle. Und doch taten sich die Gäste weiter schwer, die Lücken für einen erfolgreiche Abschluss zu finden. Erst in der Nachspielzeit, nach einem Eckball von Bendikt Bantle, war Marvin Schlosser zur Stelle und traf zum 2:1 für die Spielgemeinschaft.

Trainerstimmen

Stefan Schatz (SpVgg Bochingen): „Es ist eine knappe Niederlage, wenn auch unterm Strich verdient. Es tut immer weh, wenn man mit der letzten Aktion den Treffer kassiert, der zur Niederlage führt. Über die komplette Spieldauer gesehen, geht der Sieg für Bösingen in Ordnung. Sie hatten die klareren Torchancen und können bei einer besseren Chancenverwertung früher den Sack zumachen. Da hatten wir das ein oder andere Mal Glück und unser Torwart Andy Schittenhelm hat wirklich Weltklasse gehalten. Er hat uns sehr, sehr lange im Spiel gehalten. Wir hatten phasenweise bisschen Sand im Getriebe, dennoch hielten wir das Spiel lange offen, haben wir es spannend gemacht. So gesehen war ich mit der Leistung zufrieden.“

Es dauerte lange, bis die SG Bösingen/Beffendorf trotz Überlegenheit zum Sieg in Bochingen kam. Foto: Bernd Müller

Manuel Bantle (SG Bösingen/Beffendorf): „Die drei Punkte sind sehr wichtig, auch wenn ein Sieg in der Nachspielzeit immer etwas glücklich ist. Wir hatten zuvor schon viele Chancen. Man muss Bochingen aber auch Respekt zollen, wie sie sich gewehrt und nichts hergeschenkt haben. Ich hoffe, dass meine Mannschaft damit Selbstvertrauen gewinnt, wieder in der Spur ist, nachdem es die Wochen zuvor nicht so optimal lief. Es ist wichtig, dass wir den sechsten Tabellenplatz halten, uns vielleicht sogar noch auf Rang fünf verbessern können. Dazu müssen wir im Restprogramm alles geben.“

Statistik

SpVgg Bochingen: Andy Schittenhelm – Moritz Holzer, Marco Szemjonneck, Maximilian Kaiser, Marcel Schröder, Kevin Lange (46. Marius Pfänder), Martin Banholzer, Tim Weymann (67. Christian Hengsteler), Stefan Schatz (80. Lucas Kimmich-Hetzel), Levin Schradin (67. Lennart Saile), David Simon (75. Moritz Flach).

SG Bösingen/Beffendorf: Patrick Knöpfle – Stefan Rötzer, Alexander Hettich, Silas Lehmann (46. Kai Flamm), Timo Schneider, Tobias Mei, Benedikt Bantle, Marius Haaga (80. Jonathan Lehmann), Marvin Schlosser, Benedikt Mei (80. Julius Weber), Max Lemperle (54. Florian Supper, 90.+4 Rald Müller).

Tore: 1:0 (47.) Stefan Schatz, 1:1 (58.) Benedikt Bantle, 1:2 (90.+3). Marvin Schlosser.

Schiedsrichter: Darron Lee John; Gelbe Karten: 2/2. Zuschauer: 140.