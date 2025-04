Die SGM Nusplingen/Obernheim dreht in Staffel 2 nach einen 0:1 zur Pause die Partie gegen die personell dezimierte SGM Schramberg/Sulgen und sichert sich enorm wichtige drei Punkte.

Es war ein Tag zum Jubeln für die Spieler der SGM Nusplingen/Obernheim. Der erlösende und spielentscheidende Moment war das Hackentor von Leon Klaiber, der in der 83. Minute eine Hereingabe von links vom eingewechselten Fabio Bayer zum Sieg für die Gastgeber im Tor unterbrachte.

Einige Hochkaräter

Leon Klaiber hatte zuvor in der 52. Minute bereits den 1:2-Abschlusstreffer für die Elf von Spielertrainer Edgar Huber markiert. Zuvor hatten die Gäste scheinbar das Spielglück gepachtet. Denn bereits nach wenigen Minuten hatte der Tabellenzweite mit der ersten Abschlussgelegenheit in Person von Xhastin Hysa das 1:0 erzielt.

Personelle Probleme

Während die SGM Nusplingen/Obernheim mehrere Hochkaräter in den ersten 45 Minuten liegen ließ und unter anderem einen Lattentreffer vorzuweisen hatte, bewiesen die Gäste kurz nach dem Seitenwechsel ihre Kaltschnäuzigkeit und individuelle Klasse. Justin Profft setzte sich im Strafraum gegen zwei Gegenspieler stark durch und erzielte per Außenrist den 0:2-Zwischenstand. Das war auch deswegen kurios, weil bei der SGM Schramberg/Sulgen etliche Stammspieler – unter anderem Toptorjäger Flavius-Nicolae Oprea – fehlten. Trotzdem zeigte die Elf von Onur Hepkeskin und Suat Pala eine ansprechende Leistung.

Nusplingen/Obernheim kämpft sich zurück

Als sich in der 59. Minute allerdings Massimo Tosto und Justin Profft verletzten, war das zu viel für die Gäste, bei denen Feldspieler Kevin Haxha als Torspieler aufgeboten wurde. Nusplingen/Obernheim witterte seine Chance und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch.

Moser zeigt seine Stärke

Zunächst hätten die Gäste durch Rico Reisert das 1:3 machen müssen, doch Heimkeeper Sebastian Moser war auf dem Posten und vereitelte diese Großchance. Marco Friz machte dann nach schöner Kopfballablage von Edgar Huber das 2:2. Und auch beim 3:2 war der Spielertrainer per Kopf der entscheidende Mann. Jonas Henne wuchtete per Scherenschlag den Ball zum gefeierten 3:2-Führungstreffer in die Maschen. Danach wurde gezittert und schließlich war es Leon Klaiber, der mit dem Treffer zum 4:2 den mehr als sehenswerten Schlussakzent setzte.

Da sowohl Bubsheim, Wurmlingen und Trillfingen an diesem Spieltag ohne Punkte blieben, darf sich die SGM Nusplingen/Obernheim als Gewinner dieses 22. Bezirkliga-Spieltags feiern lassen.

SGM Nusplingen/Obernheim: S. Moser Hertel, Manuel Friz (70. Bayer), M. Siber, Marco Friz (82. Maurice Friz), Henssler, Klaiber, Huber, N. Siber (78. Hausherr), Hager (90. Deyhle), T. Butz.

SGM Schramberg/Sulgen: Haxha Palimisciano, Ibrahiem, Tosto (57. Trifan), Kohlmann, Spahija, Profft (57. Sisic), Hysa, Matasovic, Reisert, Panczi.

Tore: 0:1 Xhastin Hysa (8.), 0:2 Justin Profft (49.), 1:2, 2:4 Leon Klaiber (52./83.), 2:2 Jonas Henne (73.).

Schiedsrichter: Thomas Glaser.

Zuschauer: 70.