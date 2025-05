Die SGM Nusplingen/Obernheim muss sich in Staffel 2 zuhause dem TSV Trillfingen mit 1:2 (0:2) geschlagen geben. Damit verliert die Huber-Elf auch Relegationsplatz sieben an den FC Hardt.

Es war das Duell des Tabellensiebten mit dem Sechsten, das direkte Duell um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern Staffel 2. Für beide Mannschaften war somit Verlieren verboten.

In der ersten Hälfte waren dann allerdings die Gäste aus Trillfingen in allen Belangen überlegen. Bereits nach wenigen Sekunden hätte es nach einem Ballverlust auf Seiten der Gastgeber einen Elfmeter geben können. Der gute Unparteiische entschied jedoch auf einen Zusammenprall von David Kleinfeld mit seinem Gegenspieler.

Chance um Chance

Kurz darauf hatte TSV-Spielertrainer Fabian Singer den ersten Hochkaräter auf dem Fuß. Doch in dieser Szene, wie in der folgenden parierte Sebastian Moser im Tor der Gastgeber stark. Denn nur wenige Minuten später war wieder Trillfingen am Zug. Thomas Stehle ging ins Tempo und schlenzte den Ball auf die lange Ecke. Noch blieb es beim 0:0.

Gastgeber zeigen keine gute Leistung

Die Gastgeber hatten hingegen Mühe ins Spiel zu kommen. Nach 45 Minuten stand keine klare Torchance zu Buche. Der TSV Trillfingen brannte seinerseits ein Offensivfeuerwerk ab und ging in der 14. Minute durch Fabian Singer mit 1:0 in Führung. Die Vorarbeit leistete Fabian Heller. David Kleinfeld probierte es in der Folge aus der Ferne, verfehlte sein Ziel aber knapp. So war es eine schöne Kombination über Thomas Stehle und David Kleinfeld, die zum 2:0 führte. Nach geschickter Ballbehauptung legte Kleinfeld quer und Fabian Singer schnürte den Doppelpack. Nach der Pause kam Nusplingen/Obernheim besser in die Partie, profitierte aber von der mangelnden Trillfinger Chancenverwertung. Die Gäste hatten mehrfach die Gelegenheit den Sack zu zu machen.

Einzige Torchance genutzt

So kamen die Gastgeber in der 70. Minute durch Leon Klaiber zum 1:2-Anschluss und es wurde in der Schlussphase spannend. Am Ende siegte jedoch Trillfingen verdient.

SGM Nusplingen/Obernheim: S. Moser – Manuel. Friz (65. Bayer), T. Butz, M. Siber, Henne, Marco. Friz (26. Henssler), C. Butz (80. Hausherr), Klaiber, Huber, N. Siber, Hager.

TSV Trillfingen: J. Wütz – Kleinfeld (88. Seifer), R. Kolb, F. Wütz, L. Kolb (54. Wentsch), Heller, N. Stehle, Gerlach, Singer, T. Stehle, Tantur (82. Bitz).

Tore: 0:1, 0:2 Fabian Singer (14./24.), 1:2 Leon Klaiber (70.).

Schiedsrichter: Christian Hafner. Zuschauer: 80.