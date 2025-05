Es hat bis zum 24. Spieltag gedauert, doch nach 2160 Minuten durfte beim SV Grün-Weiß Stetten endlich gejubelt werden. Die lange Durststrecke nahm mit dem ersten Sieg in der Bezirksligasaison ein Ende – und was für einem.

Trotz des seit längerer Zeit feststehenden Abstiegs hatten sich die Grün-Weißen nie hängen lassen und zuletzt mit zwei Remis gegen den FV Bisingen (1:1) und die SGM Nusplingen/Obernheim (1:1) aufgewartet.

Lesen Sie auch

Partie beginnt mit Paukenschlag

Im Nachholspiel des 22. Spieltags gegen Tabellenschlusslicht FSV Schwenningen lief es nun wie am Schnürchen. Zur Pause lag die Heimelf bereits mit 4:0 in Front. Marco Rebholz und Christoph Pfeffer hatten die Mannschaft von Trainer Joachim Koch bereits nach fünf Minuten mit 2:0 in Führung geschossen. Patrick Preis (19.) und Manuel Wagner (42.) erhöhten zur klaren Pausenführung.

Flugkopfball von Manuel Wagner

Im zweiten Spielabschnitt war Stetten die bessere Mannschaft und Patrick Preis schnürte in der 70. Minute den Doppelpack. Den Schlusspunkt zum 6:0-Heimerfolg setzte Daniel-Filipe Bastos mit seinem Treffer zum Endstand in der 87. Minute. „Wir sind glücklich darüber, dass wir jetzt den ersten Sieg einfahren konnten“, freut sich Joachim Koch und weiter: „Wir haben uns zahlreiche Chancen herausgespielt und am Ende auch in dieser Höhe verdient gewonnen", so Koch, der ergänzt: "Wenn wir in unseren Spielen kaltschnäuziger gewesen wären, hätten wir noch den ein oder anderen Punkt mehr geholt. Die Mannschaft hat sich diesen Sieg mehr als verdient, da wir immer wieder gute Leistungen gezeigt haben. Es ist schade, dass wir uns für den großen Einsatz nicht mit mehr Punkten belohnt haben."