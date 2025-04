Ein Heimsieg am Ostersamstag (15.30 Uhr) wäre für die SGM Nusplingen/Obernheim in der Bezirksliga Staffel 2 Gold wert. Doch mit der SGM Schramberg/Sulgen kommt der Tabellenzweite.

„Da haben wir jetzt einen Riesenberg vor uns, weil Schramberg/Sulgen eine enorme Qualität hat und zu Recht da oben steht. Sie haben auch den Anspruch jedes Spiel zu gewinnen“, sagt Nusplingen Spielertrainer Edgar Huber.

In den jüngsten vier Partien setzte es für die Gäste aber auch zwei Niederlagen. Beim jüngsten 7:1 gegen den FSV Schwenningen unterstrich die Mannschaft von Trainer Onur Hepkeskin ihre Offensivqualitäten. Xhastin Hysa traf doppelt, Flavius Nicolae Oprea gar dreifach. Letzterer steht auch in der Torjägerliste mit bisher 19 Toren auf Platz vier.

Gastgeber nur mit einer Niederlage

Die SGM Nusplingen/Obernheim weiß, was auf sie zu kommt: „Das wird für uns brutal schwierig, doch wir kommen mit ganz viel Selbstvertrauen. Wir haben 2025 nur ein Spiel verloren und das gegen die SGM Deißlingen/Lauffen. Gegen den Tabellenführer darf man auch mal verlieren. Bis jetzt hat sich Deißlingen jeder beugen müssen in diesem Kalenderjahr“, sagt Huber. Zuletzt gegen den FV 08 Rottweil haben die Heuberg-Kicker ihre starke Form beim 4:0-Erfolg unterstrichen. Natürlich komme jetzt ein anderer Gegner mit einer anderen Klasse, meint Edgar Huber, doch „ich bin überzeugt, wenn wir wieder so auftreten, wie zuletzt, ist für uns auch wieder ein Dreier drin.“ Das nötige Spielglück wird werden neben „purer Effizienz“ eine wichtige Rolle spielen. „Wir gehen mit Selbstvertrauen in das Heimspiel.“

Endspurt mit vielen Punkten wird angestrebt

Während es für die Gäste von der SGM Schramberg/Sulgen nicht mehr um allzu viel geht – der Rückstand auf Primus SGM Deißlingen/Lauffen beträgt zehn Punkte – geht es für die SGM Nusplingen/Obernheim um das Erreichen des Relegationsplatzes. „Wir sind jetzt momentan auf dem Relegationsplatz. Den wollen wir auch festigen, das ist unser Ziel. Ich tue mir schwer damit zu sagen, wir greifen jetzt noch Platz sechs an. Das haben wir nicht in der eigenen Hand. Aber wir haben es in der Hand den momentanen Platz zu verteidigen mit allem, was wir haben. Bevor wir auf die Tabelle schauen, müssen wir aber unsere Hausaufgaben machen“, so Edgar Huber.

Die weiteren Spiele

In Staffel 2 stehen noch zwei weitere Topspiele an. Der Tabellensechste TSV Trillfingen empfängt Primus Deißlingen/Lauffen. Der Tabellenfünfte SGM Gruol/Erlaheim misst sich mit dem Dritten SV Bubsheim. Und auch das Duell des Tabellenachten FV 08 Rottweil mit dem Tabellenvierten SV Wellendingen birgt einige Brisanz.