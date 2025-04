Es ist ein kleines Endspiel in der Bezirksliga Staffel 2. Die SGM Nusplingen/Obernheim liegt vier Punkte hinter dem TSV Trillingen auf Platz sieben. Beide Teams wollen unbedingt die Klasse halten.

Es gibt viele Szenarien, die im Bezug auf den Relegationsplatz eintreten könnten. Ein wahrscheinliches ist, dass entweder Platz sieben oder eben Platz sechs dafür notwendig sind.

SGM-Spielertrainer Edgar Huber hatte jüngst den Angriff auf Platz sechs ausgegeben. Lange schien dieser in zu großer Entfernung. Doch durch den Heimsieg gegen die SGM Schramberg/Sulgen hatten sich die Heuberg-Kicker herangearbeitet. Jedoch kam die Huber-Elf im Anschluss nicht über ein 1:1 beim SV Grün-Weiß Stetten hinaus, sonst hätte man Trillfingen im direkten Duell am Sonntag bei einem Sieg überholen können.

Unberechenbare Trillfinger

Die Gäste aus dem Haigerlocher Teilort Trillfingen waren vor wenigen Wochen noch ein Anwärter für eine Topplatzierung. Doch die Mannschaft von Spielertrainer Fabian Singer spielte zu unkonstant und musste einige schmerzliche Niederlagen hinnehmen – so im Derby bei der SGM Gruol/Erlaheim (0:4). Jüngst ließ die Singer-Elf jedoch ein 3:1 gegen die Sportfreunde Bitz folgen. Somit geht Trillfingen mit einem kleinen Puffer in das direkte Duell mit den Heubergern. Drei Punkte sind für beide Mannschaften das Ziel. In puncto Restprogramm bekommt es der TSV Trillfingen noch mit dem FV Bisingen (H) und der SGM Schramberg/Sulgen (A) zu tun. Die SGM Nusplingen/Obernheim muss noch zur SGM Gruol/Erlaheim (A) und empfängt zum Saisonabschluss die Sportfreunde Bitz (H). Hinter den beiden Konkurrenten um den Relegationsplatz oder den sicheren Klassenerhalt dürfen auch noch der FV 08 Rottweil und der FC Hardt hoffen und selbst der SV Rangendingen hat bei fünf Punkten Rückstand auf Nusplingen/Obernheim noch die Minimalchance auf den Ligaverbleib über die Relegation. Allerdings muss der SV Rangendingen beim Tabellenführer SGM Deißlingen/Lauffen antreten.

Entscheidende Wochen

Für einige Mannschaften geht es in den verbleibenden drei Spielen darum noch Punkte zu sammeln. Nur die besten Teams spielen auch nächstes Jahr in der Bezirksliga, die dann wieder nur eingleisig sein wird. Ein Großteil der Mannschaften muss in die Kreisliga A absteigen. Dort wird sich auf hohem Niveau das Feld wieder sortieren.

Drei Absteiger stehen fest

Bereits abgestiegen sind der SV Grün-Weiß Stetten, der FV Bisingen. Beide treffen am Sonntag nochmal in der Bezirksliga aufeinander. Auch für die Sportfreunde Bitz geht es nach dem Sommer eine Klasse tiefer weiter. Am Sonntag empfangen die Sportfreunde erst einmal noch die SGM Gruol/Erlaheim „auf Auchte“. Das Trio wird seine letzten Bezirksligaspiele genießen und den ein oder anderen Akzent setzen wollen.