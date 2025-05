Fußball Bezirksliga Schwarzwald/Zollern Staffel 1: Wehmut beim TSV Benzingen vor dem Duell gegen den FC Grosselfingen

1 Der TSV Benzingen spielt zum letzten Mal in der Bezirksliga vor eigenem Publikum. Foto: Kara

Im letzten Heimspiel der Bezirksligasaison empfängt der TSV Benzingen in Staffel 1 den Tabellenfünften FC Grosselfingen. Beide Teams wollen die Partie gewinnen, für die Gäste geht es jedoch um mehr.









Während für die Gastgeber der Abstieg in die Kreisliga A schon einige Zeit feststeht, ist auch klar, dass der FC Grosselfingen die Bezirksligasaison in Staffel 1 unter den ersten Sechs abschließen wird. Der Abstand zu Relegationsplatz sieben beträgt neun Punkte. Allerdings könnte sich je nach Konstellation in der Landesliga der Relegationsplatz auch noch einen Platz nach vorne verschieben.