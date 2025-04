1 Der TSV Benzingen spielte gegen Dotternhausen eine starke zweite Halbzeit, musste in der Schlussphase jedoch zittern. Foto: Kara

In Staffel 1 der Bezirksliga kam es zum Kräftemessen des TSV Benzingen mit dem SV Dotternhausen. Und tatsächlich hatte der Underdog nach 90 Minuten die Nase vorn. Die Bach-Elf siegte mit 3:2 (1:2).









Dabei gingen Gäste aus Dotternhausen, die als klarer Favorit nach Benzingen gefahren waren, bereits in der 4. Minute mit 1:0 in Führung. Nach einem Schuss an die Latte stand Julian Oberle goldrichtig und köpfte den Ball in die Maschen.