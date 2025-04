Zum dritten Mal gegen Fellbach Oben gegen unten – TSG Balingen ist klar favorisiert

Am Freitag (19 Uhr) trifft die TSG Balingen in der Bizerba-Arena auf den abstiegsbedrohten SV Fellbach. Mit einem Sieg würden die Eyachstädter die Großaspacher Meisterparty in jedem Fall aufschieben.