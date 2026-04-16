Fußball-Bezirksliga: Schwald sieht Zell gut aufgestellt

Mit einem Sieg in Hauingen kann der FC Zell den Druck auf Mettingen/Krenkingen erhöhen.
Mit breiter Brust will der FC Hauingen nach dem Erfolg beim SV Weil II ins Heimspiel gegen den FC Zell gehen. Los geht es am Samstagnachmittag ab 15.30 Uhr. Sein Debüt im Trikot der Sonnenstädter gab in Weil David Vollmer. Und es war sicherlich eines, das er nicht so schnell vergessen wird. Der Mittelfeldspieler, der mit einem Zweitspielrecht ausgestattet wurde, traf in der ersten Halbzeit gleich doppelt. Allerdings netzte er dabei „nur“ einmal ins richtige Tor. Doch offensichtlich wurde, dass Vollmer den Hauingern im Saisonendspurt noch eine Hilfe sein kann.