Fußball-Bezirksliga: Schwald sieht Zell gut aufgestellt

Nur noch vier Punkte beträgt der Rückstand der Zeller auf die SG Mettingen/Krenkingen. Nicht auszuschließen, dass dieser weiter schrumpft. Denn die Mettinger empfangen im Topspiel Primus Lörrach-Stetten. Die Daumen wird Zells Trainer Michael Schwald nun aber nicht gleich drücken. „Das brauche ich nicht tun. Stetten wird mit Sicherheit die Hausaufgaben machen und dafür sorgen, dass eine Vorentscheidung im Meisterrennen fallen wird.“ Schwald: „Es bringt ohnehin nichts auf die Konkurrenz zu schauen. Wir stehen selbst vor einer schwierigen Aufgabe in Hauingen“, weiß der 55-Jährige, der davon ausgeht, dass der FC Zell auch ohne sein Tun im nächsten Jahr gut aufgestellt sein wird: „Davon bin ich überzeugt.“ Bekannt wurde bereits, dass nahezu alle Spieler für die kommende Runde zugesagt hätten. Offen ist jedoch noch, wie es mit Schwalds Sohn Marco weitergeht. Ein Abschied aus dem Brühlpark scheint aktuell mehr als möglich. fas