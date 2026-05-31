Fußball-Bezirksliga: Schliengens Ligaverbleib in weiter Ferne

1 Schliengens Keeper Sandro Stadler glänzt erneut mit einer starken Leistung. Foto: Uli Nodler Schliengen hat auch am Samstag das Auswärtsspiel bei Stühlingen/Weizen mit 2:3 verloren.







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Die Hoffnungen auf den Klassenerhalt bei den SF Schliengen tendieren nach der knappen 2:3-Niederlage bei der SG Stühlingen/Weizen gegen Null. Das sieht auch SF-Trainer David Held so. Man sei „sicherlich nicht die schlechtere Mannschaft gewesen. Uns hat auch etwas das Spielglück gefehlt. Der Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen. Sie hat alles gegeben.“ Es war auch ein Spiel der verpassten Tormöglichkeiten. Auf beiden Seiten avancierten die Torhüter zu den stärksten Akteuren auf dem Platz.