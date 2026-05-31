Fußball-Bezirksliga: Schliengens Ligaverbleib in weiter Ferne
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Schliengens Keeper Sandro Stadler glänzt erneut mit einer starken Leistung. Foto: Uli Nodler

Schliengen hat auch am Samstag das Auswärtsspiel bei Stühlingen/Weizen mit 2:3 verloren.

Die Hoffnungen auf den Klassenerhalt bei den SF Schliengen tendieren nach der knappen 2:3-Niederlage bei der SG Stühlingen/Weizen gegen Null. Das sieht auch SF-Trainer David Held so. Man sei „sicherlich nicht die schlechtere Mannschaft gewesen. Uns hat auch etwas das Spielglück gefehlt. Der Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen. Sie hat alles gegeben.“ Es war auch ein Spiel der verpassten Tormöglichkeiten. Auf beiden Seiten avancierten die Torhüter zu den stärksten Akteuren auf dem Platz.

 

„Es war unglaublich, was wir verballert haben.“ Aber auch auf der Gegenseite hätten die Hausherren „zahlreiche Möglichkeiten nicht nutzen können.“ Held notierte für seine Mannschaft mehrere „glas-

klare Chancen. Wir sind sicherlich viermal alleine auf das Tor der SG gelaufen.“ Zudem war einmal mehr David Scheu, der Torjäger der SG, nicht in den Griff zu bekommen. Scheu legte vor dem Seitenwechsel die ersten beiden Treffer vor. Zwar konnte Lukas Amann nach dem Seitenwechsel mit einen feinen Schlenzer zwischenzeitlich verkürzen (68.) und für etwas Hoffnung sorgen, aber nur neun Minuten später kam die SG zum vorentscheidenden 3:1. „Es braucht jetzt schon ein kleines Wunder, sollten wir den Abstieg noch abwenden zu können,“ sieht Held der Realität ins Auge.

 