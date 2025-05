Fußball Bezirksliga: Schicksal für FV 08 Rottweil besiegelt

Dass für beide Mannschaften viel auf dem Spiel stand, war in der Anfangsphase deutlich zu erkennen. Bis in die Mitte der ersten Halbzeit agierten beide abwartend, wollte man nichts riskieren. Mit 5:2 setzte sich der FC Hardt beim FV Rottweil durch und hat dadurch den Abstiegs der „Nullachter“ vorzeitig besiegelt.

Auch der FCH ist noch nicht auf der sicheren Seite, jedoch in einer besseren Ausgangslage.

Bis in die Mitte der ersten Halbzeit agierten beide abwartend, wollte man nichts riskieren. Dann setzte der FC Hardt Akzente nach vorn und kam nach einem schönen Spielzug zur 1:0-Führung (29.) durch Robin Bösinger. Keine zehn Minuten später erhöhte Lukas Müller auf 2:0 (29.) für die Gäste. Beim FV Rottweil war nun die Verunsicherung zu spüren, zumal der FC Hardt weitere gute Möglichkeiten hatte.

Große Chance durch Niklas Jordan

Kurz vor der Halbzeitpause kam der FVR zur großen Chance für den Anschlusstreffer. Doch Niklas Jordan hatte mit einem Kopfball nach Ecke Pech, verfehlte das Tor der Gäste denkbar knapp.

Die Vorgaben für den zweiten Durchgang waren klar. Die Gastgeber wollten verkürzen, um die Wende herbeizuführen, während die Gäste die auf eine frühe Entscheidung drängten. Auf ging die Rechnung von FCH-Spielertrainer Nino Eisensteck. Unmittelbar nach Wiederanpfiff ging Thomas Schondelmaier über Außen durch, war von niemandem aufzuhalten und traf zum 3:0 (46.) der Gäste.

Doppelschlag von Schondelmaier

Und mit dem 4:0 (55.) erneut von Schondelmaier, war die Partie entschieden, auch wenn Christian Braun eine Minute später zum 1:4 verkürzte.

Die Antwort hatte wiederum Schondelmaier mit dem 5:1 (51.) für den FC Hardt, das erneut Christian Braun mit dem 2:5 (67.) beantwortete. Bis in die Schlussphase hatten die Gäste die Kontrolle über das Geschehen, ließen nichts mehr zu, auch wenn man sich beim FV Rottweil weiter um eine Resultatsverbesserung bemühte.

Trainerstimmen

Gustl Alfidi (FV 08 Rottweil): „Wir hatten uns viel vorgenommen, sind nun natürlich bitter enttäuscht, da der Abstieg feststeht. Bis zum 0:1 haben wir gut mitgespielt, doch dann begünstigten individuelle Fehler die ersten drei Gegentore. Wenn Niklas Jordan zum 1:2 verkürzt, kommen wir nochmal heran, hätte es ein anderes Spiel werden können. Thomas Schondelmaier ist aufgrund seiner Geschwindigkeit einfach nicht aufzuhalten. Unsere Tore gaben dann nur eine kurze Hoffnung, letztlich reichte die Zeit nicht mehr, um eine Wende herbeizuführen.“

Nino Eisensteck (FC Hardt): „Nach dem 2:0 hatten wir noch viele weitere Möglichkeiten, um das Spiel schon früher zu entscheiden. Uns war klar, dass wir nach der Halbzeit sofort da sein müssen, haben dann auch schnell das 3:0 und 4:0 gemacht, was das Spiel entschieden hat. Danach wurden wir ein wenig zu selbstsicher und haben zwei unnötige Gegentore kassiert. Schlussendlich war es ein hochverdienter Sieg, der noch höher ausfallen hätte können. Jetzt geht’s für uns weiter und wir werden alles daransetzen, in der Liga zu bleiben. Am Schluss wünsche ich dem FV 08 Rottweil alles Gute für die Zukunft.“

Statistik

FV 08 Rottweil: Yaroslav Amrosh – Leon Selimi,Fabian Grötzinger (68. Oliver Edel), Daniel Kläger, Samuel Schmitt, Simon Kläger, Patrick Bantle (87. Philipp Haller), Jannis Schaplewski, Magnus Gulde (46. David Rajic), Niklas Jordan , Christian Braun.

FC Hardt: Niklas Anhold – Robin Bösinger (88. Armin Helm), Max Bernhardt, Felix Ganter (78. Sven Henne), Lukas Müller (70. Nico Haberstroh), Luca Calvagna (82. Christian Haberstroh), Thomas Schondelmaier, Nino Eisensteck, Marc Haberstroh, Fabian Klausmann, Stefan Gaus.

Tore: 0:1 (29.) Robiin Bösinger, 0:2 (38.) Lukas Müller, 0:3 (46.), 0:4 (55.) Thomas Schondelmaier, 1:4 (56.) Christiann Braun, 1:5 (61.) Thomas Schondelmaier, 2:5 (67.) Christian Braun.

Schiedsrichter: Ken Fauser; Gelbe Karten: 3/2. Zuschauer: 140.