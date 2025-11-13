Fußball-Bezirksliga: Philipp Bischof überzeugt beim FC Wehr

Torwart Philipp Bischof und der FC Wehr zeigen bislang überzeugende Leistungen in der Liga.
Allen Widerständen zum Trotz zeigen der FC Wehr und Keeper-Talent Philipp Bischof in der bisherigen Bezirksliga-Saison überzeugende Leistungen und stehen auf Platz fünf. In seiner erst zweiten Saison im Aktivbereich befindet sich der 1,94 Meter große Bischof mit dem FC Wehr. Es läuft gut für den 19-Jährigen, der sich als Stammspieler in der Bezirksliga etabliert hat. Trainer Urs Keser hat lobende Worte übrig: „Philipp ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. Er zahlt das Vertrauen aktuell mit Leistung zurück.“