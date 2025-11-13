Fußball-Bezirksliga: Philipp Bischof überzeugt beim FC Wehr

Allen Widerständen zum Trotz zeigen der FC Wehr und Keeper-Talent Philipp Bischof in der bisherigen Bezirksliga-Saison überzeugende Leistungen und stehen auf Platz fünf. In seiner erst zweiten Saison im Aktivbereich befindet sich der 1,94 Meter große Bischof mit dem FC Wehr. Es läuft gut für den 19-Jährigen, der sich als Stammspieler in der Bezirksliga etabliert hat. Trainer Urs Keser hat lobende Worte übrig: „Philipp ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. Er zahlt das Vertrauen aktuell mit Leistung zurück.“

Nach einer starken letzten Saison hatte der FC Wehr einige Abgänge von Leistungsträgern zu verkraften, was macht den Verein aktuell trotzdem stark?

Die Arbeit und das Toreschießen verteilt sich zwangsläufig auf mehrere Schultern, das klappt gut. Außerdem sind wir ein sehr familiärer Verein. Wir haben einen Kern mit Leuten aus Schwörstadt, die sich schon lange kennen. Wenn man eine eingeschworene Truppe ist, geht man auch eher mal den einen Schritt mehr auf dem Platz für den anderen.

Es ist Ihre erste ganz offizielle Saison im Aktiv-Bereich. Letztes Jahr durften sie aber bereits reichlich Bezirksliga-Luft schnuppern. Spüren sie mit den Einsätzen immer mehr Sicherheit mittlerweile?

Wenn Spiele gegen die größeren Teams anstehen, ist man schon etwas mehr aufgeregt. Auch wenn mal nicht alles glatt läuft, geben mir mein Team und der Trainer aber Sicherheit. Es hilft sehr, wenn einem das Vertrauen gegeben wird.

Wie wird es für Sie persönlich weitergehen? Was sind Ihre Ziele für die Zukunft?

Ich bin sehr zufrieden im Moment, fühle mich wohl. Das Erlebnis mit der Relegation letztes Jahr war sehr besonders, es wäre ein Traum das nochmal zu wiederholen. Aber man hat ja letzte Saison gesehen, wie schnell es nach oben, als auch nach unten gehen kann.