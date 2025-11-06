Fußball-Bezirksliga: Personallage trübt die Vorfreude des FC Schönau
Stefan Steinebrunner und der FC Schönau empfangen den Primus. Foto: Hannes Brenneisen

Der FC Schönau empfängt am Samstagnachmittag (17.30 Uhr) den Primus aus Lörrach-Stetten.

„Eigentlich freuen wir uns alle auf das Duell mit dem TuS Lörrach-Stetten, weil sie wirklich die beste Mannschaft haben“, erklärt FCS-Coach Manfred Knobel. Das Wort „eigentlich“ kommt daher, dass auch die Schönau zuletzt akuten Personalmangel beklagten. So fehlten den Wiesentälern im Gastspiel bei der SG Stühlingen/Weizen satte sieben Stammspieler. Dementsprechend blieb der FCS chancenlos und musste sich mit 0:4 geschlagen geben.

 

Neben den ohnehin verletzten Akteuren fallen nun auch Philipp Georg, Fabian Behringer, Ali-Kaan Kocak und Christian Renz aus. Dazu sind weitere Akteure aufgrund eines Infekts fraglich. „Das trübt selbstverständlich unsere Vorfreude auf das Spiel, dennoch werden wir alles reinhauen und das Beste versuchen“, gibt sich Knobel kämpferisch.

Der TuS Lörrach-Stetten reist derweil mit dem Selbstverständnis von zehn Siegen aus zehn Ligaspielen ins Jogi-Löw-Stadion und will die Pole-Position auf dem Weg in die Landesliga weiter festigen.

 