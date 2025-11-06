Fußball-Bezirksliga: Personallage trübt die Vorfreude des FC Schönau

1 Stefan Steinebrunner und der FC Schönau empfangen den Primus. Foto: Hannes Brenneisen Der FC Schönau empfängt am Samstagnachmittag (17.30 Uhr) den Primus aus Lörrach-Stetten.







„Eigentlich freuen wir uns alle auf das Duell mit dem TuS Lörrach-Stetten, weil sie wirklich die beste Mannschaft haben“, erklärt FCS-Coach Manfred Knobel. Das Wort „eigentlich“ kommt daher, dass auch die Schönau zuletzt akuten Personalmangel beklagten. So fehlten den Wiesentälern im Gastspiel bei der SG Stühlingen/Weizen satte sieben Stammspieler. Dementsprechend blieb der FCS chancenlos und musste sich mit 0:4 geschlagen geben.